El PP refreda la coalició amb Ciutadans de cara a les eleccions catalanes

El PP refreda una coalició amb Ciutadans per a les pròximes eleccions catalanes. Després que en les últimes setmanes el partit taronja s'hagi mostrat predisposat a arribar a un acord amb els populars, ara el partit que dirigeix Alejandro Fernández a Catalunya veu llunyana aquesta possibilitat. "No té res a veure la situació d'ara amb la d'abans", expliquen fonts populars a l'ARA. Els conservadors havien estès la mà diverses vegades a Ciutadans per agrupar-se en una sola candidatura electoral, però ara allunyen aquesta possibilitat i comença a aflorar una pugna entre les dues formacions per liderar aquesta possible coalició, malgrat no haver-hi encara converses formals per explorar l'acord.

Els conservadors consideren que a hores d'ara les enquestes i els resultats a les eleccions del Congrés de Diputats –en què el PP va créixer lleugerament i Cs va patir una forta sotragada– els permeten "mirar de tu a tu" Ciutadans i, segons les mateixes fonts, els números demostren que el PP està legitimat per "no renunciar a liderar" una coalició amb Ciutadans. De fet, en la reunió que va mantenir la direcció del PP a Catalunya aquest dilluns, tots els seus membres van tancar files amb Fernández i van defensar, tal com ha avançat Crónica Global, que fos el candidat en una hipotètica Catalunya Suma.

Una posició que contrasta amb la que havia mantingut fins ara el líder dels populars catalans, que havia defensat diverses vegades que per a ell no seria un problema fer un pas al costat i permetre que una altra persona liderés aquesta candidatura conjunta. En les últimes declaracions públiques, però, el mateix Alejandro Fernández no s'ha autodescartat com a candidat. De fet, fonts dels conservadors admeten ara que perquè Fernández renunciï a aquesta posició "el candidat ha de ser millor". En aquest sentit, posen en dubte que el diputat de Ciutadans Nacho Martín Blanco sigui el "millor" candidat per encapçalar una candidatura conjunta. El nom de Martín Blanco és el que avala el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, per sobre del de Lorena Roldán.

Ara bé, mentre el PP reivindica el seu paper en una coalició amb Ciutadans, el partit taronja tampoc renuncia a encapçalar la candidatura. Aquest dimarts la mateixa líder del partit taronja a Catalunya, Lorena Roldán, ha reivindicat que la seva formació ha de liderar una coalició constitucionalista amb la fórmula "Millor units" –el nom que ja va fer públic la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, fa dues setmanes–. "Som el referent del constitucionalisme, la primera força de Catalunya i els líders de l'oposició", ha argumentat en una entrevista a RAC1. Tot i així, Roldán ha dit que el projecte està en una fase embrionària i que l'important és trobar la fórmula perquè no hi hagi "cap vot constitucionalista no serveixi per a res".

Descartades les coalicions a Euskadi i Galícia

Aquest dilluns el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, en una entrevista al programa Planta baixa de TV3, presentava la coalició amb Ciutadans com una manera de "reagrupar el centredreta a tot Espanya" i defensava que l'acord amb el partit taronja s'havia d'entendre per al "conjunt d'Espanya". De fet, fonts consultades avisen que no donaran via lliure a una coalició que serveixi per "salvar Arrimadas" d'una nova patacada electoral. Ara bé, el PP ja va avalar Alfonso Alonso com a candidat dels populars al País Basc i el dirigent dels conservadors a Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ja va tancar la porta a un acord amb Ciutadans.

Així, davant les reticències dels populars, la p ortaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha demanat aquest mateix dimarts al PP que abandoni "partidismes" i tingui "sentit d'estat". En aquest sentit, en una roda de premsa al Congrés de Diputats, Arrimadas ha assegurat que hi ha "temps" per tirar endavant "una fórmula guanyadora". "El PP està molt centrat en noms i el que cal és una fórmula transversal i oberta a la societat civil", ha dit, en referència a Alonso i Núñez Feijóo.

A banda, el sector crític del partit taronja censura la manera com la formació ha gestionat el possible acord amb els populars, però també el fet que Ciutadans avali explorar acords amb el PP encara que el PSC hi hagi tancat la porta. "Pot ser que a l'electorat de Ciutadans que ve del centredreta li estigui bé, però el que ve del centreesquerra ho interpretarà com una pèrdua de representació", apunten fonts d'aquest espai crític.

Sigui com sigui, amb l'avançament electoral a Catalunya –encara sense data– i Euskadi i Galícia –el 5 d'abril– sobre la taula, una candidatura conjunta entre el PP i Ciutadans sembla que continua sense tenir opcions reals de materialitzar-se. El PP havia repetit per activa i per passiva que era imprescindible una candidatura conjunta dels partits constitucionalistes per fer front a l'independentisme i havia estès la mà a Ciutadans en nombroses ocasions. El partit taronja, però, s'hi havia tancat en banda fins fa unes setmanes, quan Inés Arrimadas va començar a obrir-se a parlar-ne i la gestora del partit va aprovar obrir converses amb els populars per explorar aquesta qüestió. Ara bé, malgrat les declaracions i contradeclaracions públiques de dirigents dels dos partits, el cert és que, segons fonts consultades, no hi ha hagut cap reunió formal entre les dues formacions.