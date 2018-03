El PP rebutja la qüestió de confiança que li demana el PSOE si no s'aproven els pressupostos

El vicesecretari de sectorial del PP, Javier Maroto, li ha respost al líder del PSOE, Pedro Sánchez -que ha dit aquest dilluns que li demanarà a Rajoy una qüestió de confiança si no tira endavant els pressupostos- que els comptes s'aprovaran al consell de ministres abans de Setmana Santa, i per això ha considerat que la qüestió que planteja Sánchez està "fora de la realitat". A més, ha dit que les qüestions de confiança no es demanen, sinó que es proposen per part del govern espanyol. "No té sentit que el que més diu que no als pressupostos sigui qui exigeix una qüestió de confiança", ha continuat, abans de demanar als socialistes que "agafin referents europeus", i pactin amb la dreta, en al·lusió a l'acord entre l'SPD alemany i la CDU per fer cancellera Angela Merkel.

També ha respost a la petició de Sánchez de posar un 5% del PIB en educació, i l'ha acusat de buscar una "excusa per sortir corrents del pacte d'estat per l'educació", quan el que "necessita el país" és tancar aquest pacte i posar fi a la "sopa de lletres" de les lleis educatives, segons ell.

Maroto també s'ha referit al debat de les pensions, que aquests dies ha fet sortir milers de jubilats al carrer, i ha demanat asserenar el debat, per introduir una visió a llarg termini. "L'esquerra pretén dinamitar el Pacte de Toledo, que és el que dona seguretat a les pensions i garanties als pensionistes, i no ho consentirem", ha asseverat, i ha acusat els partits d'esquerres d'estar "agitant els carrers". El vicesecretari popular ha demanat que "mantingui l'ideari", però sigui capaç "de pactar", com fa segons ell l'esquerra europea: "Quin model triaran? El d'un partit d'esquerres útil i responsable, com està fent l'esquerra alemanya, o s'apuntaran al com més malament, millor?".

El responsable de l'àrea social del PP ha considerat que les propostes en pensions es fan al Parlament i no al carrer, i ha qualificat el de les pensions com el "megadebat" pendent d'Espanya, però ha dit que el que volen saber el que es manifesten és "que les seves pensions estan segures".

Catalunya

Sobre Catalunya, Maroto ha acusat els independentistes de llançar "una proposta diferent cada dia", en referència a l'article del republicà Joan Tardà en el qual demana un acostament dels independentistes als 'comuns' i el PSC, i ha demanat que s'arribi a la "composició d'un govern" amb la màxima celeritat possible. "El que han de fer és donar solvència a un govern que tingui com a objectiu complir la legalitat", ha reblat, i no ha volgut donar pistes sobre si el PP considera que cal retocar el 155 en cas que s'allargui, per una repetició electoral.

La vaga del 8-M, "respectable"

Maroto, responsable de la política social del PP, ha assegurat que és "respectable" pensar que la millor manera de protestar contra la desigualtat sigui "no treballar" el 8 de març, però ha dit que també ho és "voler treballar el dia 8 i la resta de dies de l'any per denunciar i combatre la desigualtat entre homes i dones". El PP ha donat l'esquena oficialment a la convocatòria de vaga, com també ha fet Cs, i ha denunciat que es tracta d'una vaga "elitista" perquè només va dirigida a les dones que treballen.

"El nostre ideari no entén una Espanya generadora d'oportunitats si no hi ha igualtat efectiva entre homes i dones", ha asseverat, abans d'afirmar que el seu partit ha fet "per la via dels fets" política d'igualtat, i ha tret pit que hi ha el màxim nombre de dones treballant de la sèrie històrica.