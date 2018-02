Cs i PP consideren que fer boicot a la monarquia fa mal a Catalunya

El PP i Ciutadans han carregat aquest dimarts contra el president del Parlament, Roger Torrent, per la plantada al rei al Mobile World Congress, que també va protagonitzar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El portaveu dels populars, Alejandro Fernández, ha assegurat en roda de premsa al Parlament que el "boicot" a la monarquia no fa mal a la institució sinó a Catalunya. A parer seu, el rei Felip VI compta amb el suport "més alt de la història" de la monarquia a l'estat espanyol, sense tenir en compte que a Catalunya el nivell d'adhesió a la monarquia està en la cota més baixa.

En el mateix sentit s'ha expressat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que ha informat que la formació ha presentat una queixa per escrit a la mesa del Parlament per criticar l'actitud de Torrent. "Volem recordar-li quina és la seva responsabilitat com a president que representa tota la cambra", ha assegurat, en roda de premsa, i ha estès la crítica a Ada Colau. "Aquesta actitud no ajuda Barcelona, Catalunya ni el conjunt d'Espanya", ha sentenciat, i ha anunciat, a més, que tant ella com la líder de Cs a Barcelona, Carina Mejías, assistiran demà al recinte del MWC per donar suport al congrés. La mesa del Parlament ha debatut la queixa presentada pel partit taronja, que ha rebut el suport del PSC.

"Catalunya és Espanya", ha respost Fernández quan li han preguntat sobre quines dades donaven aquest suport al Felip VI. Així, ha opinat que la polèmica entorn del rei - hi va haver múltiples manifestacions de protesta diumenge a causa de la seva presència- perjudiquen l'economia i el mateix Mobile. "Al final els organitzadors es plantejaran què fer", ha dit sobre la possibilitat que trenquin el contracte que té la plataforma amb Barcelona fins al 2013.

Suport d'ERC a Torrent i el PSC demana una actitud "institucional"

Des d'ERC, el portaveu parlamentari, Sergi Sabrià, ha lamentat les crítiques a Torrent que arriben tant del PP com de Ciutadans. Sabrià ha reivindicat la presència del president del Parlament en els actes del Mobile, perquè no estan disposats "a regalar aquests espais al bloc del 155", i la seva actitud vers el rei. "És normal que s'enfadin amb Torrent alguns jutges, fiscals, Cs o el mateix rei, perquè costa molt d'afrontar la indignitat quan te la posen davant dels ulls", ha indicat. Sabrià ha agraït l'actitud de Torrent, perquè considera que "ha augmentat la dignitat de la institució". Pel que fa al rei, ha afirmat que "no serà benvingut fins que no demani disculpes" per la seva actuació després del referèndum.

Per la seva banda, la portaveu dels socialistes, Eva Granados, ha demanat una "actitud institucional" tant a Torrent com a Colau davant de la monarquia i ha constatat que per al Mobile és millor que el conjunt de les institucions s'entenguin correctament. "El clima polític i les desavinences entre les institucions erosionen la imatge que podem tenir com a país", ha afirmat Granados.