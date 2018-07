Cs celebra l'extradició de Puigdemont i considera que Alemanya nega l'existència de presos polítics

L'unionisme ha entomat amb sentiments contradictoris la decisió del tribunal d'Schleswig-Holstein d'extradir l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Fins i tot dins dels mateixos partits. Des de Catalunya, el portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha celebrat l'extradició perquè "s'obligarà a Puigdemont a venir i donar la cara com ho hauran de fer totes les persones implicades en el cop a la democràcia". Carrizosa ha minimitzat el fet que, a diferència dels polítics en presó preventiva, Puigdemont no podrà ser jutjat per rebel·lió. "És certament un greuge comparatiu", ha lamentat, tot i que ho ha atribuit al "mal funcionament del sistema d'euroordres" i no pas a cap mala praxi del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'havia expressat hores abans en els mateixos termes des de Madrid, marcant la línia del discurs del partit (secundada per Inés Arrimadas en un tuit). Segons ha dit en atenció als mitjans, la resolució implica "una doble vara de mesurar: els que van donar la cara a la justícia ho faran per tots els delictes, mentre els que fugen tenen premi".

En canvi, altres càrrecs del partit taronja, també des de Madrid, han criticat contundentment la decisió del tribunal alemany. "El dany que han fet els magistrats d'Schleswig-Holstein transcendeix allò espanyol. Algun dia s'haurà d'estudiar el qui i el perquè d'aquesta canallada", ha escrit a Twitter el portaveu al Congrés, Juan Carlos Girauta.

En vez de avanzar hacia el espacio judicial europeo, retrocedemos hacia el espacio de impunidad europeo. El daño que han hecho los magistrados de Schleswig-Holstein trasciende lo español. Algún día habrá que estudiar el quién y el porqué de esta canallada. https://t.co/dGnBPzH9dX — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) 12 de julio de 2018

Al PP ha passat quelcom similar. Des de Catalunya, el portaveu al Parlament, Santi Rodríguez, ha negat que la decisió de la justícia alemanya "desautoritzi" els tribunals espanyols. "No ha fet un judici sinó simplement una analogia amb el seu codi penal", ha explicat. Rodríguez ha lamentat, però, que amb la retirada de la rebel·lió es produeixi una situació "injusta" per als processats que no van marxar del país. "Es pot donar el missatge que aquell que intenta eludir la justícia al final surt beneficiat", ha apuntat el portaveu popular. "No trobo comprensible que altres persones exactament pels mateixos fets i que han complert els requeriments de la justícia ara siguin en presó provisional i acusats de delictes bastant diferents del que sembla que podrà ser jutjat Puigdemont", ha insistit.

En canvi, des de Madrid, el portaveu adjunt dels populars al Congrés, Carlos Floriano, ha afirmat que la decisió d'Schleswig-Holstein "no ha agradat fens" al partit. "A Europa no hi pot haver santuaris polítics per als que se salten la llei", ha subratllat. Segons ell, el govern espanyol hauria de fer tot el possible per promoure una reforma de les euroordres i convertir-les en un tràmit automàtic. Aquesta mateixa opció és la que ha defensat Ciutadans.

"No hi ha presos polítics"

Entre els que han celebrat l'extradició per malversació, Carrizosa ha esgrimit l'argument que la justícia alemanya, segons ell, ha negat l'existència de presos polítics. "Han desmuntat la mentida dels presos polítics", ha opinat el portaveu del grup taronja. El fet que sigui extradit a Espanya confirma que "Alemanya considera que tindran un judici just".

"La qüestió important és que tots ells seran jutjats als tribunals espanyols i tindran les seves condemnes", ha reiterat Carrizosa, molt insistent en minimitzar l'exclusió de la rebel·lió per part de la justícia alemanya.

El PSC no veu una desautorització a Llarena

De la seva banda, el PSC ha preferit mantenir-se en segon pla i no ha valorat ni positiva ni negativament l'extradició de Puigdemont. El portaveu adjunt al Parlament, Ferran Pedret, s'ha limitat a mostrar "respecte" per les decisions judicials i ha negat que el jutge Pablo Llarena hagi quedat desautoritzat. "No em sembla haver llegit una crítica a l’actuacio del jutge Llarena. El tribunal alemany es pronuncia sobre l'equivalència del delicte de rebel·lió amb el d'alta traició, però no entra en el fons", ha remarcat.

Tot i això, Pedret ha recordat els dubtes que el seu partit ja ha expressat repetidament sobre el processament per rebel·lió dels líders independentistes. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el veu difícil d'encaixar amb les actuacions de l'octubre i, en campanya electoral, fins i tot va plantejar un indult en cas que siguin condemnats.