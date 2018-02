El PP contraataca a Cs i Podem: proposa una reforma electoral perquè governi sempre el més votat

El PP es remou davant l'estratègia coordinada de Podem i Ciutadans per dur al Congrés una reforma electoral. El president del partit, Mariano Rajoy, ha reunit els 'barons' populars a Génova per mirar d'establir un full d'actuació comú d'aquí a les eleccions municipals i autonòmiques de l'any que ve, en un moment marcat per l'auge de Ciutadans al qual apunten les enquestes. El partit ha ordenat discreció als dirigents territorials, per no donar més volada del compte a aquest moment dolç del partit taronja, que fonts del partit emmarquen en una estratègia mediàtica per afavorir-los. Tot i així, el PP sí que ha posat sobre la taula un contraatac a una de les propostes estrella del partit d'Albert Rivera, la reforma de la llei electoral per fer-la més proporcional. Els populars han anunciat que proposaran una reforma electoral perquè governi sempre la llista més votada.

El partit taronja s'ha aliat amb Podem per dur al Congrés una reforma que reduiria el pes de les comunitats autònomes d'interior, menys poblades i sobrerepresentades per l'actual model, que afavoreix especialment el PP. Per això, el coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maillo, els ha acusat de voler "disminuir la veu de l'Espanya interior, que habitualment no té portaveus". "Des del PP no ho permetrem", ha afegit, i ha lamentat que la fórmula que posen sobre la taula els dos nous partits "no restaria diputats ni als nacionalistes ni als independentistes".

La proposta que durà el PP, i que Maillo no ha aclarit com concretaran, consistirà a fer que governi la llista més votada tant a Espanya com als municipis i les comunitats autònomes instaurant un plus de governabilitat per a la llista més votada o avançant cap a un sistema de primera volta. El número tres del PP ha assegurat, però, que abans de dur la reforma legal al Congrés demanaran als partits que es comprometin a respectar aquesta màxima de cara als comicis autonòmics del 2019. L'objectiu, ha dit, és "que no es modifiqui als bars el que voten els ciutadans".

Maillo ha censurat que Cs vulgui fer una reforma del sistema electoral "sense consens" que durà "al conflicte", i en canvi la seva proposta és "senzilla, neta i pura".

Silencien l'auge de Ciutadans

Tot i que en privat els dirigents territorials del PP han expressat en nombroses ocasions el neguit per l'auge de Ciutadans, Mariano Rajoy els va imposar en la reunió el silenci. A la sortida, tant els 'barons' com Maillo van assegurar que no s'havia parlat del bon moment demoscòpic que viuen els taronges. "No n'hem parlat gens, hem parlat de nosaltres mateixos" era la frase de Maillo, i la que repetien els 'barons'. Tot i així, s'han fet evidents diferències entre territoris sobre quina ha de ser l'aproximació a aquest auge, i el partit es divideix entre els que demanen mà dura sense embuts i els que preveuen que els caldran els vots de Ciutadans per mantenir el govern, i reclamen mantenir la pau i atacar l'oposició d'esquerres.

Recurs a la reforma de la llei de la presidència

Ciutadans, però, també ha rebut dures crítiques de Maillo per la situació a Catalunya. El popular ha tornat a demanar a Inés Arrimadas que presenti la seva candidatura a la presidència de la Generalitat. "Que la senyora Arrimadas faci alguna cosa, que deixi de ser una estàtua de sal, perquè encara que no guanyi la investidura ha de servir per desbloquejar la situació i posar pressió a l'independentisme", ha dit Maillo, que també ha reiterat que el govern espanyol aturarà per totes les vies possibles una investidura de Carles Puigdemont, incloent-hi un recurs a una eventual reforma de la llei de la presidència. Sobre la possibilitat que el líder del PP català, Xavier García Albiol, presenti la seva candidatura, el número tres del PP ha dit que no es pot descartar "res", però ha afegit que no li sembla "el més raonable" que ho faci tenint en compte que són l'últim partit del Parlament.