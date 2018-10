El PP convocarà un congrés al novembre per rellevar Xavier García Albiol

Des de les eleccions del 21-D que Xavier García Albiol és a la corda fluixa. Els mals resultats del partit en els comicis del desembre –va passar d'onze a quatre diputats– van fer que el mateix líder dels populars posés el seu càrrec a disposició del llavors president del PP a l'Estat, Mariano Rajoy, el qual li va demanar que aguantés en el càrrec fins que trobessin el moment de substituir-lo.

Deu mesos després, segons ha pogut saber l'ARA i ha confirmat en roda de premsa el mateix Albiol, el partit ha acordat aquest divendres convocar un congrés per escollir un nou president del PP a Catalunya. Un congrés que se celebrarà el novembre, el dia 10 o 11. La direcció dels populars ha pres aquesta decisió després que Albiol hagi presentat de manera oficial la seva candidatura per aconseguir l'alcaldia de Badalona. Fa mesos que sectors del partit demanen un congrés extraordinari per fer un canvi al capdavant del partit, però la direcció no n’era partidària.

Aquest dilluns, el partit celebrarà una junta directiva presidida pel president del PP estatal, Pablo Casado, per tal d'engegar la maquinària del congrés que se celebrarà d'aquí a un mes. En roda de premsa, Albiol també ha anunciat que "quan ho consideri oportú" renunciarà al seu escó al Parlament. El següent nom de la llista que podria substituir-lo a la cambra catalana és l'exdiputada Esperanza García, tot i que l'encara líder popular ha assegurat que encara no sap qui seurà al seu escó.

Albiol ha assegurat que deixa la presidència del partit per dedicar-se a la seva candidatura per l'ajuntament de Badalona, tot i que també ha assegurat que aquest congrés també "anirà bé pel partit" per si finalment s'avancen les eleccions a Catalunya. De fet, ell mateix va demanar ahir al Govern que convoqui eleccions anticipades per desencallar la situació parlamentària actual. "A vuit mesos de les eleccions municipals, això m'obliga a una dedicació exclusiva a Badalona", ha explicat.

Entre les travesses per substituir el candidat popular, fa mesos que sona el nom de l'actual diputat al Parlament Alejandro Fernández, però també el de l'exministra Dolors Montserrat. En les últimes setmanes, Fernández ha tingut un paper més visible a la cambra catalana, de fet, va ser ell qui va pronunciar el discurs del debat de política general en representació del PP. Tot i que Montserrat és a hores d'ara portaveu al Congrés dels Diputats, fonts del partit asseguren que "res és inamovible". Durant la roda de premsa, Albiol no s'ha volgut mullar sobre qui creu que serà el seu relleu: "Dolors Montserrat seria una excel·lent candidata com ho seria qualsevol altre company", ha afirmat quan se li ha preguntat pel nom de l'exministra.