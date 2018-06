El PP fa costat a Cospedal en les normes de la votació

El PP va tancar ahir definitivament el cens dels militants que podran votar en l’elecció del pròxim president del partit, dijous que ve. Seran, finalment, 66.706 persones, un 7,6% del total de teòrics afiliats a la formació conservadora, en un cens que no s’ha actualitzat des que es va començar a fer. Així ho va decidir ahir el comitè organitzador del congrés (COC) que se celebrarà a Madrid el cap de setmana del 21 i 22 de juliol i que proclamarà el nou president del partit. D’aquesta manera, el COC dona per tancada la polèmica per l’ínfim nombre d’inscrits, que sobre el paper beneficia els candidats més pròxims a l’aparell -especialment María Dolores de Cospedal- i que ha indignat en les últimes jornades els candidats que es consideren més allunyats dels quadres populars, com Pablo Casado -malgrat que era vicesecretari del govern de Mariano Rajoy- o José Manuel García-Margallo.

El COC va considerar que no es poden canviar les normes un cop engegat el procés, i va donar un toc d’atenció als candidats, que aquestes últimes jornades han fet créixer els dubtes sobre la netedat del procediment amb insinuacions de tupinada per les dificultats que, segons Casado, estaven tenint alguns militants per inscriure’s en el cens definitiu que tindrà dret a vot el dia 5.

En la primera reunió que va mantenir el COC amb els representants dels sis candidats a la cursa per la presidència, els diferents aspirants van presentar les sol·licituds, que passaven per ampliar el període d’inscripció fins al mateix dia 5 o per deixar votar tots els afiliats que encara no s’haguessin inscrit i estiguessin al corrent de pagament. Però les demandes van quedar desestimades i la votació serà com estava prevista inicialment.

Però tot i el cop de porta a les seves peticions, el toc d’atenció del COC va servir perquè els candidats rebaixessin el to en la campanya. Va ser especialment evident en el cas de Pablo Casado, que va aparcar les acusacions de pressions que ha estat abocant tota la setmana sobre els seus rivals i va afirmar que amb les normes actuals també té possibilitats de guanyar.

Al PP la por d’una trencadissa ha anat en augment a mesura que ha avançat el procés d’elecció del nou líder, i ahir hi va haver veus destacades que ho evidenciaven. És el cas del portaveu parlamentari, Rafael Hernando, no alineat amb cap candidatura i autoproclamat líder del partit en el període d’interregne, que va demanar als candidats que “tinguin cura” del partit i no el posin en dubte amb acusacions.

Il·legalitzar els independentistes

Així, la majoria de candidats van centrar els atacs en el president espanyol, Pedro Sánchez, contra qui Cospedal -que ahir va plantejar l’opció d’il·legalitzar els partits independentistes si vulneren la llei- va proposar signar una “declaració de repulsa” per la seva intenció d’acostar presos, una proposta a la qual es va afegir Soraya Sáenz de Santamaría. Casado, per la seva banda, va fer una crida a “cosir” el partit i obrir-lo a noves sensibilitats, per poder tornar a governar sense dependre de “frontisses”, en referència a Ciutadans. Mentrestant, García-Margallo va oferir pactes a la resta de forces polítiques per avançar en qüestions com la reforma constitucional.