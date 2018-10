El PP no decidirà com es presenta a Barcelona fins al desembre

Fins que no hagi passat el congrés extraordinari del 10 de novembre i s'hagi renovat la direcció del partit a Catalunya, el PP no decidirà com es presenta a Barcelona. De fet, calculen que fins al mes de desembre la direcció del partit no prendrà cap decisió. A hores d'ara, tots els escenaris són sobre la taula, també el de presentar-se integrats en la candidatura que encapçala Manuel Valls, tot i que fonts de la direcció del partit a Catalunya admeten a l'ARA que de moment no en són partidaris.

Des que l'ex primer ministre francès es va postular com a alcaldable per Barcelona, el PP ha tancat la porta sempre a integrar-se en la seva llista. De fet, el president dels populars, Pablo Casado, ha dit públicament en més d'una ocasió que la seva voluntat és presentar candidatures "a totes les ciutats de l'Estat". Un alt dirigent dels populars catalans defensa que, a hores d'ara, els populars aposten per presentar candidatura a Barcelona.

Internament, el PP té una enquesta que els dona entre 1 i 2 regidors, expliquen fonts del partit a aquest diari, tot i que una de les últimes enquestes fetes públiques els deixava fora del consistori barceloní. La decisió final, però, no la prendrà l'actual direcció, sinó l'equip nou que surti del congrés que es farà d'aquí dues setmanes, en coordinació amb la direcció estatal de la formació.

Diversos dirigents del partit a Catalunya i també a l'Estat han defensat aquest dimecres una candidatura pròpia del PP per Barcelona. Ho han fet després que alguns mitjans com ' El Mundo' afirmessin que alguns dirigents de la formació a Catalunya són partidaris d'integrar-se a la candidatura de Valls. Ho ha fet, per exemple, el mateix president dels populars catalans, Xavier García Albiol, o el vicesecretari d'organització del PP estatal, Javier Maroto.

Para aquellos q me preguntan por la notícia decir q creo más necesario q nunca presentar la candidatura del @PPCatalunya en Barcelona. Somos la única opción d centro-derecha y más despues que el propio Valls haya afirmado que es d izquierdas https://t.co/MOvuMoZAoZ vía @elmundoes — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 24 de octubre de 2018