"Tant de bo s'estengués l'exemple": quan era el PP qui defensava els acords amb EH Bildu

"Prefereix mans tacades de sang que mans pintades de blanc". El president i candidat del PP al 28-A, Pablo Casado, tornava a brandar aquest dilluns el fantasma d'ETA contra Pedro Sánchez, aprofitant que EH Bildu va admetre haver rebut una "infinitat de trucades" del PSOE per aconseguir el seu suport i aprovar al Congrés els darrers decrets llei del govern espanyol. El retret de Casado als socialistes, però, oblida que el PP no només ha buscat el suport d'EH Bildu en nombroses ocasions sinó que, fins i tot, ha reivindicat els acords l'esquerra abertzale. "Tant de bo s'estengués l'exemple", havia arribat a dir l'actual secretari d'organització popular, Javier Maroto, quan era alcalde de Vitòria (2011-2015).

En una entrevista a TVE l'octubre del 2011, Maroto va afirmar que "hi ha molta gent a Bildu que ha buscat la pau des del principi" i defensava la necessitat de "parlar amb tots" els partits a l'ajuntament basc. "Excloure, en aquest moment no està a l'agenda", va dir. I el gener del 2013 es va refermar en les seves paraules en un debat pressupostari al consistori: "No em tremolen les cames per arribar a acords amb ningú. Crec que això és bo i tany de bo passés en altres llocs, tant de bo s'estengués l'exemple", va sentenciar.

Les seves declaracions, a les quals ara s'agafa el PSOE, arribaven després que el llavors president del PP a Guipúscoa, Borja Sémper, defensés a la revista Jot Down que "Bildu no és ETA" i que "el futur de la societat basca, agradi o no en determinats llocs, s'ha de construir també amb Bildu". Tant la seva opinió com la de Maroto van ser desautoritzades ràpidament pel president del PP a Euskadi, Antonio Basagoiti, com per qui ocupava la secretaria general dels populars, María Dolores de Cospedal. "Una cosa és que un dia es coincideixi en una institució, en un ajuntament o en un parlament, perquè estan allà, perquè són legals, i l'altra és que hi hagi una relació d'interlocució política, normal i democràtica amb aquesta gent", van dir en relació a EH Bildu.

No obstant això, i tal com va recordar el 2015 qui va succeir de Maroto a l'alcaldia de Vitòria, Gorka Urtaran (PNB), el popular pactava amb Bildu "un dia sí i un altre també", i va posar els exemples dels pactes per tirar endavant l'estació de busos de la ciutat, la dissolució d'una societat pública, un nou impost sobre habitatges buides, el canvi del nomenclàtor o l'increment de l'impost d'activitats econòmiques. "Era amic dels regidors de Bildu, amb qui anava a prendre vins", va destacar llavors el 'jetzale'.

EH Bildu: "Ens han trucat mil cops"

Sigui com sigui, el PP insisteix ara en negar la major. Fonts del partit de Casado van assegurar la setmana passada que l'únic exemple vàlid en el cas de Maroto a Vitòria és el de l'estació d'autobusos i que és "molt diferent" al que ha fet el PSOE amb els decrets llei. I encara afegien: "Mai es trobarà cap declaració de Bildu dient que els del PP els van trucar per convèncer-los de que votessin sí i a veure què els hi ofereixen". Un tuit del senador d'EH Bildu Jon Iñarritu de dimecres passat, però, contradiu aquesta versió: "Vosaltres també trucàveu", replicava als populars.

Tranquilo, Iñaki, que vosotros también llamabais ☎️. https://t.co/E3EHtbXTGf — Jon Inarritu (@JonInarritu) 3 de abril de 2019

Fonts d'EH Bildu consultades per l'ARA, confirmen que el PP ha trucat "mil cops" al seu grup a l'ajuntament de Vitòria, al parlament basc, al Congrés i al Senat per mirar d'aconseguir els seus vots. "És la tònica habitual", expliquen, afegint que és una dinàmica que es repeteix cada cop que els populars volen tirar endavant declaracions institucionals -per a les quals es requereix unanimitat-, mocions o escollir càrrecs en comissions, entre d'altres. Les fonts consultades consideren que una cosa és el que el PP digui en campanya i l'altra el "dia a dia", quan s'imposa la "'realpolitik'": "Sempre s'obliden de les coses dites", conclouen.

Aquest mes de març, de fet, la diputada al Parlament i vicesecretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, havia arribat a defensar a La Sexta els pactes que Maroto havia fet amb Bildu. "Quan s'està en política és important ser capaç, i més en el cas d'un alcalde, de treballar en favor de polítiques que ens portin a llocs comuns [...] i en favor de tots els ciutadans", va dir, afegint: "Més enllà de defensar posicions i principis amb convicció, cal trobar els espais dels grisos". Llavors, clar, Sánchez encara no s'havia beneficiat dels acords dels abertzales per tirar endavant diverses mesures econòmiques i socials abans del 28-A.

Aquest no és el primer cop que Casado topa amb el passat del PP a l'hora de carregar contra els socialistes per qüestions relacionades amb Euskal Herria. Quan l'agost de l'any passat va qualificar la política penitenciària del nou govern del PSOE de cessió al terrorisme, no explicava que el seu mentor polític, l'expresident espanyol José María Aznar havia ordenat des de la Moncloa 190 acostaments de presos bascos i 42 tercers graus en quatre anys. En el seu primer mandat, de fet, era partidari de la "generositat" per afavorir la pau.