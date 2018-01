El PP demana "perdó" i diu ara que "sent vergonya" de la corrupció del cas Gürtel

Mentre l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa detallava el jutge el manual de corrupció al seu partit en relació a la trama Gürtel, admetent que finançava campanyes amb diner negre, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, llançava pilotes fora i, lluny de fer autocrítica, assegurava que els imputats ja no formen part del PP. El 'mea culpa' ha arribat a través del portaveu popular al Congrés, Rafael Hernando, que ha admès sense contemplacions que la declaració de Costa és una "vergonya" i una "desgràcia" per al seu partit, ha demanat perdó als votants i ha deixat clar que no era una pràctica freqüent al PP.

En una entrevista a Telecinco, Hernando s'ha mostrat "perplex" davant la "nova versió" de Costa durant el judici de la trama Gürtel. En tot cas, ha dit que la direcció nacional del partit està neta i que els "tripijocs" relatats per Costa només corresponen a "alguns senyors" que han actuat en "benefici propi" i sempre "al marge" de la direcció del partit. "Tot el món en general ha complert les regles", ha afirmat, reivindicant el PP com un partit de gent "honrada i honesta". "No m'escudo en ningú. Només dic el que és el meu partit i el meu partit no és el senyor Costa", ha assegurat Hernando.

El portaveu del PP ha volgut destacar també que la justícia posarà "tothom al seu lloc" perquè "qui la fa la paga".

A banda de la repercussió política, la confessió de Costa també ha sacsejat el terreny judicial. La Fiscalia ha anunciat aquest dijous que valorarà si investiga l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps, perquè diversos processats pel cas Gürtel l'han acusat d'idear un sistema de finançament il·legal del partit.

Segons la Fiscalia General de l'Estat, fins que no acabin de declarar tots els testimonis del judici no es valorarà si obrir una investigació contra Camps, això tenint en compta que els testimonis, i no els acusats, estan obligats a dir la veritat en els judicis. L'expresident valencià declararà com a testimoni el pròxim 7 de març a l'Audiència Nacional per aquesta causa, en la que no està sent investigat. La Fiscalia demana 7 anys i nou mesos per als seus principals col•laboradors en l'època que Camps era el president del partit al País Valencià i el cap del Consell. Es tracta de l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa, de l'exvicepresident Vicente Rambla, de l'exvicesecretari del PPCV David Serra i i l'exgerent, Cristina Ibañez. Estan acusats de tres delictes electorals, un per cada campanya, i d'un delicte de falsedat documental.

Els principals col·laboradors de Camps, implicats

Durant el judici, els principals responsables de les empreses de l'anomenada trama 'Gürtel', Francisco Correa, Pablo Crespo i Álvaro Pérez, han admès que els serveis prestats per les seves empreses durant les campanyes electorals varen ser pagades per altres empresaris a través de factures falses. Els tres s'enfronten a penes de presó que van entre els 25 i els 27 anys.

De manera prèvia al judici, nou d'aquests empresaris varen arribar a un acord amb la Fiscalia amb el qual reconeixien que havien pagat de manera irregular les campanyes electorals dels populars valencians. Durant la sessió han ratificat la seva confessió.

Després de la declaració de Ricardo Costa, l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va negar aquest dimecres el finançament irregular del PP. L'excap del Consell va remarcar "és impossible que ningú pugui dir res mai de mi perquè mai he donat cap ordre per a una actitud irregular ni il·legal en cap àmbit, ni a l'administració autonòmica ni al PP valencià".