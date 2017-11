El PP diu ara que no es nega a reformar la Constitució

Sí, però no. Si hi ha una cosa amb què el PP busca l’equidistància -entre els seus votants més conservadors i la necessitat de pactar amb el PSOE-és amb la reforma de la Constitució. Pedro Sánchez va anunciar fa poc més d’un mes que tenia l’aval de Mariano Rajoy per obrir el meló de la carta magna a través d’una comissió territorial al Congrés que en sortís amb una proposta en tan sols sis mesos. I que, a canvi, hi donaria suport total. Però dimecres els populars van tallar de soca-rel qualsevol pretext dels socialistes assegurant, just després de constituir aquesta comissió, que no defensarien cap reforma.

El cop de porta va ser massa fort fins i tot per al PP, que ahir a primera hora va enviar el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado, a matisar la posició. El portaveu popular va negar que haguessin “tancat la porta” a la reforma però va defensar la vigència del model territorial existent. “No hem rebaixat les expectatives”, va insistir durant un esmorzar amb el president de Prisa, Juan Luís Cebrián. Amb tot, el PP no proposarà un “model alternatiu” en la comissió ni creu que s’hagi d’“obrir en canal” un sistema que, segons el seu parer, està funcionant.

El pacte entre Sánchez i Rajoy fa un mes va deixar al marge Albert Rivera. Ciutadans feien acte de presència dimecres a la comissió en oposició a les formacions independentistes i Podem, així com el PNB i Bildu, que van absentar-s’hi per oposar-se al 155. Però ahir Casado tornava a picar l’ullet al partit taronja alertant del perill de reformar la Constitució davant l’“amenaça” de l’independentisme i del populisme.

Objectiu: evitar consultar els espanyols

En tot cas, la condició que posen els populars perquè d’aquí sis mesos s’obri finalment el meló constitucional i es doni una resposta a Catalunya és que torni a tenir el mateix consens que el 1978. És a dir, tot i els matisos de Casado, la tesi és la mateixa que defensava dimecres el seu portaveu de la comissió al Congrés, José Antonio Bermúdez de Castro: sense l’aval del PP no hi haurà cap canvi possible. El màxim temor dels populars és la convocatòria d’un referèndum sobre la reforma, que l’independentisme podria fer servir com un plebiscit. Recorden així que per canviar el títol vuitè-referent al model territorial- no caldria una reforma profunda de la Constitució.