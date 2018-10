El PP entra una bandera espanyola al registre de la Generalitat a Girona per substituir la sostreta l'1-O

El PP ha entrat al registre de la Generalitat a Girona una bandera espanyola per substituir la que els CDR van despenjar en el marc de les mobilitzacions per commemorar l'1-O. La vice secretària general del partit, Concepció Veray, ha afirmat que ara el delegat del Govern, Pere Vila, no té excusa per continuar "incomplint la llei de banderes". "Ni que és a la bugaderia, ni que els hi van robar. Aquí en tenen una per tornar-la col·locar d'aquí a un minut", ha afirmat.

A més, Veray ha carregat contra Vila, a qui ha acusat de mantenir un "silenci còmplice" amb els manifestants que van irrompre a l'edifici de la Generalitat. "En comptes de ser còmplice dels CDR i de la violència agressiva que s'està instal·lant als nostres carrers, el que hauria de fer és estar a l'altura del càrrec i garantir la neutralitat de l'administració de la Generalitat", ha dit.

De fet, a banda de la instància (acompanyada de la bandera) registrada demanant que es torni a penjar la 'rojigualda', el PP n'ha entrat una altra en què insta Vila a eliminar "elements partidistes" de l'edifici, com llaços grocs o pancartes reclamant la llibertat dels presos polítics. També li reclama que deixin d'utilitzar la megafonia interna de l'edifici per convocar els funcionaris a la concentració de cada divendres.

Els fets es produeixen després que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, sortís al debat de política general al Parlament exhibint una bandera des del faristol. La competició nacionalista entre Cs i el PP és una constant i aquest divendres la regidora del partit taronja a l'Ajuntament de Barcelona ha fet pinya amb altres membres del partit per arrencar el llaç groc que penja de la façana del consistori i arrencar les cintes grogues situades en alguns fanals de la Plaça de Sant Jaume.