El PP espera resistir per no quedar invisibilitzat

El PP és conscient que no passa per un bon moment i que les municipals de l’any que ve seran clau per veure si el partit és capaç de resistir l’embranzida de Ciutadans i no quedar invisibilitzat al territori. Ara per ara, la direcció no es planteja objectius quantitatius, sinó que se centren a configurar les candidatures municipals per tenir el màxim de presència: tenen 380 llistes a punt, mentre que el 2015 en van presentar 525.

Amb la renovació que els conservadors encaren a escala estatal, els populars són optimistes i esperen que això els beneficiï també als municipis. De fet, el secretari general del PP, Santi Rodríguez, explica que confien recuperar “ciutats icòniques” com Badalona i Castelldefels, on Xavier García Albiol i Manuel Reyes van perdre les alcaldies el 2015 malgrat ser les forces més votades. L’únic municipi que van mantenir va ser el de Pontons, a l’Alt Penedès, on Lluís Caldentey governa des del 1999. Els populars s’han proposat ser presents en més governs municipals i, per assolir-ho, estan oberts a pactar amb altres formacions. Sigui com sigui, el PP té un any per intentar reconduir la situació i evitar convertir-se en un partit residual.