Casado exigeix un cara a cara electoral amb Sánchez abans de tancar un debat a cinc per a les generals

Activat el compte enrere de cara al 28 d'abril, els partits espanyols han començat a confirmar l'assistència a un debat a cinc organitzat per Atresmedia, el grup mediàtic d'Antena 3 i La Sexta, els primers que s'han llançat a la cursa per tancar un debat electoral per al dimarts 23 d'abril a la nit. Tant Pablo Iglesias com Albert Rivera ja han avançat que hi participarien, mentre que Santiago Abascal (Vox) ha posat com a condició que Pedro Sánchez i Pablo Casado també hi participin.

El PSOE i el PP de moment s'han mostrat reticents a confirmar-ho. El vicesecretari d'organització dels populars i cap de campanya electoral, Javier Maroto, ha assegurat que la seva màxima "prioritat" era un debat cara a cara entre Casado i el president del govern espanyol, i que no volia que de moment es "desviï l'atenció cap a altres debats" fins que aquest no es confirmi.

"No volem que Sánchez s'amagui. No descartem cap fórmula, però primer Espanya ha d'escoltar el cara a cara entre Sánchez i Casado, aquest debat té prioritat per al PP. Fins que Sánchez no digui que sí al cara a cara, no desviarem l'atenció cap a debats amb més participació", ha assenyalat Maroto en roda de premsa després del comitè de direcció dels populars. Casado busca així convertir-se en l'única cara de l'oposició en un moment en què el centredreta espanyol està totalment fragmentat amb Ciutadans i l'aparició de Vox.

El secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, per la seva banda, ha explicat que no pensen “vetar” ningú en els debats electorals, tampoc Vox, i s’ha mostrat disposat al que ja ha ofert Atresmedia, amb la participació del partit d’extrema dreta. Tot i així, la formació no ha aclarit si seria el president espanyol qui participaria en aquest debat a cinc, informa Dani Sánchez Ugart.

"Garantia per a Espanya, sempre": el lema de la precampanya

Els populars també han presentat aquest dilluns el que serà el cartell de precampanya, sota l'eslògan "Garantia per a Espanya, sempre" i una fotografia de Casado. En un petit vídeo on mostren titulars de premsa des de la legislatura de José María Aznar fins al final de la de Mariano Rajoy, es pengen la medalla pel veto al pla Ibarretxe, tot i que es va fer durant la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Maroto ha destacat, per explicar el lema, que "sempre que hi havia una dificultat la solució ha passat per la resposta del PP", i encara més ara que Espanya està en un "moment complex".

Quién mejor para devolvernos el futuro, que quienes ya lo han hecho. #GarantíaParaEspañaSiempre🇪🇸 pic.twitter.com/0w28RhHbEi — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 25 de febrer de 2019

Maroto també ha retret a la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, que faci el salt a Madrid per fer tàndem amb Albert Rivera. Al seu parer, està deixant "orfes" molts catalans i ha recordat que el seu "objectiu en política" hauria de ser convertir-se en presidenta de la Generalitat, una opció difícil si tant el PP com Ciutadans propugnen la necessitat d'implantar un 155 indefinit a Catalunya que substitueixi el president de la Generalitat de torn.