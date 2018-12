El PP exigeix explicacions sobre les 21 propostes que Torra va entregar a Sánchez durant la reunió de Barcelona

El Partit Popular fa una passa endavant i exigeix explicacions a Sánchez i Torra sobre les 21 propostes que el president català va oferir al líder socialista en la reunió de la setmana passada al Palau de Pedralbes. Els populars, que ja havien anunciat la seva intenció dies enrere, han registrat una petició formal al Congrés aquest dijous al matí. "Exigim a Sánchez que ensenyi el document, volem saber què negocia a l'esquena de la seu de la sobirania nacional", recull el text.



Així ho ha confirmat aquest matí el president del PP, Pablo Casado, a Pamplona, des d'on ha lamentat que el govern central hagi "acceptat" el document. Un text que, en paraules de Quim Torra, posava el focus en tres aspectes concrets: la "desfranquització d'Espanya", la regeneració democràtica i l'exercici d'autodeterminació tutelat per una comissió d'independents.



De manera paral·lela, el president dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, també ha reclamat la compareixença de Quim Torra al Parlament perquè desenvolupi les propostes presentades al cap de l'executiu espanyol. I és que Fernández ha considerat una "manca de respecte absolut" el fet que el president Torra no exposés els 21 punts a l'hemicicle abans d'entregar-los a Sánchez. En aquest sentit, el popular ha acusat el de JxCat de "fugir constantment" del Parlament i de "decisions unilaterals". "Comparèixer no és la seva especialitat", ha expressat Fernández.