El PP força que el president s’expliqui al Senat per la tesi

El PP torna fer ús de la seva majoria al Senat per desgastar el govern de Pedro Sánchez. Els populars van registrar ahir una sol·licitud a la mesa del Senat perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, parli de la seva tesi en un ple monogràfic. Tot i que la Moncloa va oferir diverses proves per demostrar que Sánchez no havia plagiat el seu treball, una de les empreses que citava el govern espanyol, Plagscan, va assegurar que l’executiu havia reduït notablement el percentatge de text presumptament copiat: el 0,96% que havia apuntat l’estudi de la Moncloa seria, en realitat, un 21% de coincidències amb altres textos.

El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó -que va ser qui va anunciar la iniciativa-, va justificar la mesura assegurant que cal resoldre “les sospites de plagi en la tesi doctoral” i aclarir “els dubtes sobre la seva autoria”. Ara, la sol·licitud s’estudiarà previsiblement en la reunió de la mesa de dimarts que ve. Previsiblement, acceptarà la proposta perquè el PP té majoria absoluta al Senat. Un cop admesa, serà comunicada al govern espanyol perquè ofereixi dates en les quals Sánchez pugui comparèixer a la cambra alta.

“Sánchez s’ha posat en un carreró sense sortida perquè s’ha descobert que ha plagiat un 21% de la tesi, de manera que s’ha convertit també en el president que menteix”, va denunciar ahir el vice secretari d’organització del PP, Javier Maroto, que va afegir que el cas “és molt greu”.

El PP i Cs ja van voler furgar la setmana passada en la tesi i van registrar una petició de compareixença de Sánchez al Congrés. La petició, però, no va obtenir prou suport de la resta de grups i el PP ha tornat a recórrer a la seva majoria al Senat per tirar endavant iniciatives que són rebutjades al Congrés.

Ara el president espanyol ja té dues sol·licituds de compareixença presentades pels populars al Senat. Al setembre van registrar la reclamació d’un ple monogràfic sobre immigració amb Pedro Sánchez, que encara no té cap data fixada. Els populars volien que comparegués en ple estiu, mentre durava la polèmica, però Sánchez estava de gira per Llatinoamèrica. Tot i les crítiques de la resta de partits per la “instrumentalització” de la cambra alta, els populars mantenen la seva tàctica, i no ho fan només amb el president del govern espanyol. Sense anar més lluny, la setmana que ve el Senat reprovarà amb la majoria popular la ministra de Justícia, Dolores Delgado.

Més sospites sobre Sánchez

A les matisacions que feia Plagscan sobre el percentatge de plagi del president s’hi afegeixen noves sospites sobre el llibre que va escriure amb l’economista Carlos Ocaña, basat, en part, en la tesi de Sánchez. Segons va publicar El País, l’obra copia paràgrafs sencers d’una conferència del diplomàtic Manuel Cacho sense citar-la. La Moncloa replica al rotatiu que va ser un error “involutari” que se solucionarà.