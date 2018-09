El PP força la compareixença de Sánchez al Senat per parlar de la seva tesi

El PP ha registrat ja la seva sol·licitud a la mesa del Senat per celebrar un ple monogràfic amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "sobre les sospites de plagi en la tesi doctoral" "i dels dubtes sobre la seva autoria" .

La iniciativa, anunciada aquest matí pel portaveu del Grup Popular, Ignacio Cosidó, s'estudiarà previsiblement en la reunió de la mesa de dimarts que, que acceptarà la proposta perquè el PP té majoria absoluta al Senat. Un cop admesa, serà comunicada al govern espanyol perquè ofereixi dates al Senat que Sánchez pugui comparèixer.

El president espanyol tindrà així ja dues sol·licituds de compareixença presentades pel PP al Senat. El PP ja va registrar el setembre la reclamació d'un ple monogràfic sobre immigració amb Pedro Sánchez. El govern espanyol, però, encara no ha facilitat una data.

El PP recorre així a la seva majoria al Senat per tirar endavant iniciatives que són rebutjades al Congrés pel PSOE i pels seus socis parlamentaris, com és el cas d'aquesta compareixença de Sánchez per la seva tesi.

Un altre exemple es produirà la setmana que ve. Al ple s'aprovarà la reprovació de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, a la qual el PP acusa d'haver abandonat al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.