El PP insinua que desitja la mort de Pedro Sánchez en un tuit que després esborra

Polèmica a les xarxes entre el PP i el PSOE per una petició de Reis. El PP ha esborrat un tuit en què insinuava que desitja la mort del president espanyol, Pedro Sánchez, a través d'una carta en què s'enumerava un seguit de famosos (cantants i actors) que ja han traspassat. El PSOE ha contestat exigint que es retiri el missatge i es condemni aquesta actitud. El PP, finalment, ha demanat disculpes.

Una usuària havia capturat el tuit, que els populars ja havien esborrat:

Vaya, el @PPopular ha borrado el tuit donde desea por Reyes Magos la muerte al presidente del Gobierno, @sanchezcastejon pic.twitter.com/VnL8CCaus4 — Mayo (@nosinmayonesa) 5 de enero de 2019

El tuit del PP incloïa un vídeo en què es veu un nen que li diu al seu pare: "Pare, puc llegir-te la carta que he escrit als Reis d'Orient?".

Segons recull Europa Press, el pare comença a llegir la carta en què el nen ha escrit: "Estimats Reis d'Orient: la meva cantant preferida era Amy Winehouse, i te la vas emportar. El meu actor favorit era Robin Williams, i te'l vas emportar. El meu humorista favorit era Chiquito de la Calçada, i també te'l vas emportar. Només t'escric aquesta carta per dir-te que el meu president favorit és... Pedro Sánchez".

El tuit del PP incloïa el vídeo i l'acompanyava amb el missatge "Pedro Sánchez és el nostre president favorit". El PSOE ha exigit que es retiri el missatge i es demanin disculpes a través de les xarxes:

Afortunadamente, los partidos políticos estamos para algo más que para desear la muerte al Presidente del Gobierno. Desde el @PSOE condenamos y exigimos la retirada de este tuit. 👇🏽 https://t.co/WY9GrNErWx — PSOE (@PSOE) 5 de enero de 2019

Posteriorment el PP ha demanat disculpes assegurant que no era la seva intenció ofendre ningú.

Borramos y pedimos disculpas por el tweet anterior. No era nuestra intención ofender ni desear mal a nadie. Ha sido un error.



Felices Reyes Magos a todos. — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 5 de enero de 2019

Tot i així, fonts de la Moncloa expliquen que la vicepresidenta Carmen Calvo ja ha contactat amb la ministra de Justícia perquè traslladi a la Fiscalia General de l'Estat el missatge dels populars. "La fiscalia haurà d'analitzar si aquest tuit és constitutiu de delicte i, en el seu cas, procedir penalment contra els autors i els qui li han donat difusió pública", diuen les mateixes fonts.



La presidenta del Govern, Francina Armengol, també ha volgut manifestar el seu rebuig i ha titllat "d'absolutament lamentable i desafortunat el missatge del Partit Popular", ja que assegura "continua promovent l'odi i fent del conflicte la seva principal eina comunicativa".

Absolutamente lamentable y desafortunado mensaje del Partido Popular que continúa promoviendo el odio y haciendo del conflicto su principal baza comunicativa. Hoy más que nunca, lealtad con las instituciones y con el Presidente @sanchezcastejon. https://t.co/URn21Nf24m — Francina Armengol (@F_Armengol) 5 de gener de 2019

Veus del Partit Popular s'ha mostrat estranyades per aquesta reacció: "No s'han adonat que l'hem retirat i hem demanat disculpes. Que algú ho aclareixi a Calvo, si us plau".