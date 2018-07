El PP reclama a Juncker una reforma del sistema d'euroordres per incloure-hi el delicte de rebel·lió

El portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González Pons, ha enviat una missiva al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per demanar-li una "revisió" del funcionament de les euroordres, després que el tribunal de Schleswig-Holstein hagi descartat extradir Puigdemont per rebel·lió. En concret, Pons vol fer una reforma de la llista dels 32 delictes que impliquen una entrega a l'estat sol·licitant sense control de doble tipificació, per incloure-hi el delicte de "rebel·lió i accions contra la integritat territorial i contra el marc constitucional d'un estat membre".

L'eurodiputat mostra a la carta el seu malestar per la decisió de la justícia alemanya, i assegura que la integritat d'un estat membre es pot posar en dubte "sense conseqüències penals". "Corren temps estranys", ha apuntat Pons, que també ha lamentat que "un tribunal regional" pugui "deixar en qüestió l'exhaustiva investigació del tribunal suprem d'un estat membre". "[Les euroordres] han demostrat ser útils en moltes ocasions, però aquest cop ens ha fallat", ha afirmat el dirigent popular, que assegura que Espanya només "s'està defensant d'aquells que estan intentant trencant-la a trossos".

Pons diu a l'escrit que sent "el més absolut respecte per la independència del poder judicial", però no està d'acord en com s'ha pres la decisió, ni en la manera com funciona l'euroordre. Al seu parer, la petició de lliurament "s’hauria de reconèixer sense més tràmits i únicament sobre la base de criteris judicials" de l'estat que la impulsa. El portaveu del PP ha decidit emprendre aquesta acció com a diputat perquè "l'actual govern espanyol ha demostrat tenir poc interès en aquesta qüestió" i perquè considera que el seu deure és "informar-lo [a Juncker] del profund malestar que aquesta decisió [del tribunal alemany] ha causat al seu país".