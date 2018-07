El PP intenta desmentir que hagi virat a la dreta. Els populars han pres consciència del gir que ha fet amb l’elecció de Pablo Casado com a nou president i per això ahir diversos dirigents de la formació conservadora van afanyar-se a afirmar que, ideològicament, el partit no s’havia mogut. Ho van fer el flamant president de la formació conservadora, en una entrevista a El Independiente, i també el líder del PP gallec, Alberto Núñez Feijóo, que va mantenir de portes enfora la neutralitat durant el procés de primàries, però que va abraçar amb entusiasme la victòria de Casado, vencedor en la votació de la militància a la seva comunitat.

Feijóo va assegurar ahir que la formació no havia fet cap “gir”, sinó que simplement havia abraçat una “renovació” amb un líder escollit pels compromissaris “perquè duri”. El president gallec no va amagar la satisfacció per l’elecció de Casado, i va considerar que el procés havia sigut “impecable”, segons va declarar en una entrevista a La Voz de Galicia. A més, tot i que es va negar a revelar el sentit del seu vot, va afirmar que el resultat va ser “claríssim”, per la diferència de més de 10 punts que van separar el candidat guanyador de la seva rival, Soraya Sáenz de Santamaría. “Si hi hagués dos punts entre l’un i l’altre m’hauria preocupat, però el resultat és prou clar”, va afegir. Casado, per la seva banda, va assegurar que durant la campanya havia defensat “principis i valors transversals, no sectaris ni excloents”, i va tornar a fer referència a la família, la unitat d’Espanya i la llibertat. “Això és de dretes? Qui em coneix sap que els meus principis i la meva manera de fer política són moderats”, va reblar.

El principal desafiament intern que té ara el PP és mantenir la unitat i tancar les ferides obertes durant les primàries. Per això els dirigents del partit s’esforcen a mostrar un panorama d’integració de les diferents sensibilitats. També ho va fer ahir el mateix Casado, que va admetre que “cosir-ho tot serà més difícil del que sembla”, però va prometre que sota el seu mandat “no hi haurà exclusions”. De moment, el nou líder popular ha decidit donar-se més temps que el previst inicialment per formar el seu equip. Si durant la campanya va parlar d’integrar-hi Santamaría, Casado va decidir ahir que, en contra del que és habitual, avui no reuniria el nou òrgan de direcció. Ho farà més endavant, al llarg de la setmana, per mirar de negociar amb els altres equips l’abast de la integració.

Santamaría de moment no ha aclarit si té intenció d’integrar-se al nou equip del PP, o si abandonarà la política, i tampoc és clar quin serà el destí de la candidata que no va passar de la primera ronda i que va acabar donant suport a Casado, María Dolores de Cospedal. El nou dirigent popular va avançar dissabte que els havia reservat un lloc com a vocals a l’executiva ampliada, dels cinc que, per estatuts, pot triar directament el president del partit, i que per tant no han de passar per la votació dels compromissaris. Uns compromissaris que dissabte ja van triar els 35 membres de la junta directiva, de la qual també formen part els presidents autonòmics.

Però més enllà d’oferir-los un seient a l’executiva àmplia, caldrà veure quin paper tindran en el dia a dia del partit els altres corrents i si Casado reservarà algun lloc de responsabilitat, com una vicesecretaria o fins i tot la secretaria general, a alguna de les seves rivals.

Albiol vol ser alcalde

Amb la victòria, a Casado li van arribar les primeres demandes de feina dels que li van donar suport durant la campanya, com el líder del PP català, Xavier García Albiol, que va anunciar la intenció de ser candidat a l’alcaldia de Badalona en els comicis de l’any vinent. Segons va dir en una entrevista a El suplement de Catalunya Ràdio, no “necessàriament” hauria de ser incompatible amb el fet de tornar a optar a presidir el PP català, tot i que va admetre que caldria un “replantejament general” de l’organització de la formació, que té pendent un congrés que probablement no es farà fins després de les eleccions municipals.