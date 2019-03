El PP deixa fora de les llistes del 28-A la vella guàrdia del partit

El PP deixa fora de les seves llistes per al 28 d'abril la vella guàrdia del partit. Ni Jorge Fernández Díaz, ni Alícia Sánchez-Camacho ni Dolors Montserrat figuraran en la candidatura que els populars han configurat per a la demarcació de Barcelona. La direcció del PP ha decidit incorporar noms de l'actual cúpula a Catalunya, tal com ha avançat ' La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, com el de l'exdiputat al Parlament Juan Milián; la vicesecretària i mà dreta de Xavier García Albiol, Maritxu Hervás, i també la presidenta de Noves Generacions, Irene Pardo.

Així, a la número u de la llista, Cayetana Álvarez de Toledo, l'acompanyarà una candidatura totalment renovada i que deixa fora les cares que fins ara havien representat el PP de Catalunya al Congrés de Diputats. De fet, aquest dimarts també es va fer públic que el número dos de la candidatura tampoc serà un càrrec orgànic del partit, sinó que l'ocuparà l'exregidor popular, historiador i tertulià Joan López Alegre. Segons fonts populars, l'objectiu era renovar la candidatura per potenciar noves figures que el partit considera que tenen potencial per recuperar el terreny electoral perdut.

A partir d'ara caldrà veure si el partit dona sortida a figures com Jorge Fernández Díaz i el seu germà, Alberto Fernández Díaz. A l'actual regidor a l'Ajuntament de Barcelona se'l situava en la pugna per obtenir un lloc a la candidatura dels populars a les eleccions europees. Però no era l'únic, perquè el lloc se'l disputava amb l'actual diputada Alícia Sánchez-Camacho i també amb l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, a qui, tal com va avançar l'ARA, el partit no ha reservat cap lloc a les llistes del 28 d'abril.

De moment, tot apunta que qui s'endurà la plaça que fins ara ocupava Santiago Fisas és l'actual portaveu del PP al Congrés de Diputats, Dolors Montserrat. Amb el fitxatge d'Álvarez de Toledo, el president del PP, Pablo Casado, va desbancar l'exministra d'un lloc que una bona part del partit a Catalunya assumia que era per a Montserrat.