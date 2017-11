El PP engega la maquinària electoral de cara al 21-D amb l'eslògan 'Espanya és la solució'

El PP posa a punt tota la seva maquinària electoral per a les eleccions del 21 de desembre i torna a fer bandera d'haver restituït l'ordre constitucional i legal a Catalunya. Aquest divendres, el candidat del PP, Xavier García Albiol, s'ha volgut envoltar de la plana major dels senadors populars per presentar el seu eslògan de campanya, 'Espanya és la solució', i per agrair-los haver aplicat el 155 a Catalunya. "Els senadors representeu un sentiment d'autoritat que ha permès aprovar l'article 155, la millor resposta democràtica davant del cop d'estat que han intentat perpetrar els independentistes a Catalunya", ha explicat Albiol.

De fet, el portaveu dels populars al Senat, José Manuel Barreiro, ha sigut un dels convidats a l'acte i ha volgut reiterar que el govern espanyol va avisar "des del minut 1" que aplicarien "tots els instruments legals per defensar l'estat de dret, un dels quals és l'article 155", un article que, ha recordat, s'ha aplicat gràcies "a la majoria absoluta" que els populars tenen al Senat.

Precisament a la cambra alta és on Albiol vol presentar un paquet de mesures per solucionar el que considera un dels danys més importants que ha causat l'independentisme: la fuga d'empreses. Així, el líder popular a Catalunya ha explicat que la setmana que ve presentarà una sèrie d'incentius al Senat perquè "les empreses tornin a Catalunya" i perquè les que s'han quedat "tinguin al·licients per continuar aquí". Albiol ha explicat que el PP de Catalunya incorporarà aquest paquet al seu programa electoral. Els populars posaran per escrit la petició que va fer Mariano Rajoy aquesta setmana davant del teixit empresarial català quan els va demanar que no marxessin més empreses de Catalunya.

Per tirar endavant totes aquestes mesures, els populars confien en el lideratge de Xavier García Albiol, a qui Barreiro ha comparat amb Rajoy: "Xavier García Albiol és el Rajoy que Catalunya necessita. Catalunya necessita una persona que aporti principis, experiència: això és la base per solucionar els problemes". En l'acte d'aquest divendres a l'Hotel Grand Marina també hi ha participat el vicesecretari de política autonòmica i local del PP espanyol, Javier Arenas, que ha assegurat que per donar estabilitat a Catalunya i Espanya el PP ofereix "dos valors segurs: Xavier García Albiol i Mariano Rajoy".

Els populars aposten per un govern constitucionalista per tirar endavant totes les seves propostes, però volen mantenir-se al marge de les travesses electorals i han demanat a Ciutadans i al PSC que abandonin la "batalla de cadires" per després del 21-D: "No es pot estar venent la pell de l'os quan les eleccions encara no s'han celebrat. Per això, demano a Ciutadans i al PSC que no tornin a parlar de pactes electorals i que parlin de les solucions per als catalans. Quan hagin passat les eleccions, ja parlarem d'un govern constitucionalista que posi fi a l'independentisme".

Amb el lema triat per a aquesta campanya, els populars volen representar "l'esperit del 8 d'octubre" i "l'orgull de pertànyer a Espanya" en unes eleccions que volen presentar com a "autonòmiques" i no pas com a "plebiscitàries", com vol fer l'independentisme. Arenas també ha volgut denunciar que els independentistes vulguin presentar com a "presos polítics" els consellers i líders sobiranistes empresonats, cosa que ha criticat perquè assegura que al Senat es pot defensar "la independència i no es va a la presó, però una cosa diferent és saltar-se la llei cada dia".