El PP es mobilitzarà al carrer per mostrar el suport a Pablo Llarena

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciat aquest dissabte que el seu partit promourà accions de suport al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena al Congrés, al Senat i al carrer. Des de Múrcia, ha criticat el govern del PSOE i, especialment, Pedro Sánchez, a qui els populars consideren "el millor advocat de Puigdemont contra el jutge". Llarena està citat per un tribunal belga el 4 de setembre i aquest divendres la Moncloa va desmarcar-se de la seva defensa, al·legant que correspon al poder judicial espanyol i no pas al poder executiu.

Com el PP, Ciutadans ha carregat contra el govern socialista per haver deixat de banda la defensa de Llarena. Segons la portaveu a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, el seu partit està "molt decebut" amb l'executiu estatal, fet pel qual ha reclamat una compareixença immediata del govern socialista. Villacís ha qualificat "d'inacceptable" que no es presti defensa al magistrat que ha instruït la causa contra el Procés. "Nosaltres entenem que en aquest cas s'està abandonant a un defensor de l'Estat per petició dels que van fer el cop d'Estat", ha dit en una trobada amb mitjans a la capital espanyola.

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest divendres, la portaveu de l'executiu del PSOE, Carmen Calvo, va explicat que la Moncloa no costejaria la defensa de Llarena a Bèlgica –va apuntar que ho havia de fer el Consell General del Poder Judicial– i que només es personaria en la causa si el jutge belga qüestiona la instrucció del Procés.