El PP, molest amb Cs: “Estan fent la campanya contra nosaltres i Iceta”

El bloc que s’autoanomen constitucionalista, format pel PP, Ciutadans i el PSC, comença a esquerdar-se després de la unitat d’acció consagrada per l’aplicació de l’article 155. El partit del president espanyol, Mariano Rajoy, comença a veure amb irritació els embats de la formació d’Albert Rivera, que ha optat per marcar un perfil més centralista i entrar a criticar les altres dues formacions aliades en la repressió per intentar mantenir el lideratge del bloc del 155. “Estan fent la campanya contra nosaltres i Iceta, i això no és adequat en el moment actual”, deia ahir un membre de la direcció del PP estatal.

El partit del president espanyol és, dels tres, l’únic que segons les enquestes està patint el desgast per l’aprovació del 155, tot i que els seus dirigents asseguren que el vot ocult els fa ser optimistes sobre el resultat final als comicis. Albert Rivera ha trobat un filó electoral en la duresa recentralitzadora, i l’està aprofitant per desmarcar-se del PP en votacions com les de la quota basca, que ahir va superar el primer tràmit al Congrés amb els vots en contra del partit taronja i que dijous quedarà aprovada definitivament amb la mateixa majoria. Però els populars, que ja han titllat el moviment d’“oportunista”, preferirien que els partits constitucionalistes se centressin en aquesta campanya per combatre l’independentisme. “Nosaltres ho farem així, però també ens defensarem”, van afirmar les fonts populars.

En clau de la precampanya per al 21-D, al PP molesta que Ciutadans estigui “fent bandera” de l’aplicació del 155, tot i que en un primer moment en rebutjaven l’aplicació, i també els retreuen que es distanciessin de les càrregues policials de l’1-O i després demanessin més mà dura en la segona aturada de país, quan els Mossos ja depenien del govern espanyol a causa de la intervenció de l’autonomia.

La batalla entre tots dos també és pel vot espanyolista a tot l’Estat, amb la vista posada en uns eventuals comicis generals, en els quals Rivera ha vist que el discurs dur li dona rèdit. “A mi també em seria més fàcil dir que la quota basca és insolidària i que cal una reforma en clau igualitària del model de finançament, però el concert està inclòs a la Constitució, i cal ser coherents”, explicava ahir un dirigent del PP de Castella i Lleó.

Ahir Rivera va insistir a criticar el PP i el PSOE per la quota basca, que va qualificar com un “intercanvi de cromos” amb els nacionalistes en una “cambra fosca” amb un acord “injust, insolidari i sobretot opac”. El portaveu parlamentari popular, Rafael Hernando, va respondre a les crítiques de Rivera i el va acusar de fer servir la quota basca com a “element de confrontació electoral”.

Però la mala maror entre els dos socis va anar més enllà del concert basc. Tot i que el PP retreu a Rivera el seu to crític amb els constitucionalistes, els populars també han esmolat les crítiques en direcció inversa. En concret, han carregat contra la presència del partit taronja a la manifestació al País Valencià per un millor model de finançament autonòmic, en la qual, segons el PP, van compartir protesta amb Esquerra Republicana i altres partits nacionalistes i independentistes. “No s’haurien d’acostar tant a aquestes formacions, sobretot quan està en joc una cosa tan important”, va afirmar Hernando.

Precisament el finançament autonòmic promet ser un dels temes calents en l’agenda política espanyola per la pressió de les comunitats del PSOE perquè se’n reformi el model. Ahir Mariano Rajoy va demanar un consens “ampli” de les diferents formacions i també entre les comunitats autònomes per poder encarar el debat.

Units contra l’”adoctrinament”

On es van esborrar ahir les diferències va ser en l’embat contra el model d’escola catalana. A diferència del que va passar fa dues setmanes, quan el PP es va oposar a una proposició no de llei de Cs al Congrés contra l’“adoctrinament” adduint que ells en presentarien una de més àmplia, ahir els populars van votar a favor d’una iniciativa legislativa del partit taronja per recentralitzar la inspecció a les escoles amb el mateix pretès objectiu d’acabar amb l’adoctrinament.

Els dos partits han pactat la unitat d’acció, però tot i així han mantingut dues iniciatives parlamentàries separades, perquè el PP també va presentar ahir la seva pròpia proposició no de llei. Totes dues seran tombades -la primera ja va ser rebutjada ahir, i la primera ho serà demà- pel Congrés, perquè el PSOE segueix oposant-s’hi.