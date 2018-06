El PP admet que només participaran a les primàries “el 7 o 8%” dels seus teòrics 860.000 afiliats

El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "al voltant del set o vuit per cent" dels 860.000 afiliats "en el cens" de la formació votaran en la primera volta per elegir el candidat que haurà de succeir a Mariano Rajoy a la presidència.

"En els últims congressos autonòmics crec que va votar al voltant del 7 o el vuit per cent. Crec que la xifra pot caminar per aquí", ha assenyalat en una entrevista a TVE recollida per Europa Press en què ha afirmat que "no va a haver-hi una gran diferència entre el congrés autonòmic i el congrés nacional en termes de participació".

Martínez-Maillo ha reconegut que no té les xifres concretes perquè "s'estan incorporant algunes províncies" i encara "ha d’analitzar-les el comitè", però sí que ha apuntat que "són 860.000 al cens" del PP. Per això, si com ha afirmat, la participació "serà molt semblant" a la dels congressos autonòmics, serien entre 60.000 i 69.000 els militants populars que votarien.

Això deixa tocat l’argumentari històric del PP, que acostuma a senyalar que la formació conservadora espanyola és el partit “amb més afiliats d’Espanya”. A la consulta de Podem per decidir sobre la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero, sense anar més lluny, hi van participar més de 160.000 persones, mentre que a les primàries del PSOE que van alçar Pedro Sánchez com a secretària general hi van votar unes 150.000 persone.