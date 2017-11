El PP, el primer partit espanyol que seurà al banc dels acusats

A les portes que quedi vist per a sentència el judici a la primera època de Gürtel -en què els populars estan acusats a títol lucratiu, per responsabilitat civil-, el PP s’enfronta ara a un nou procés inèdit per a un partit polític a Espanya. La justícia va confirmar ahir el seu processament per la destrucció dels ordinadors de l’extresorer Luis Bárcenas, i el PP es va convertir així en la primera formació que seurà al banc dels acusats a Espanya com a persona jurídica. L’Audiència Provincial de Madrid va desestimar, gairebé un any i mig després, els recursos presentats per tots els acusats (també de la Fiscalia de Madrid) per evitar l’obertura de judici oral.

Quin abast té això? Si fos condemnat per un delicte greu, el partit del president espanyol, Mariano Rajoy, a més de pagar una multa milionària, podria veure’s obligat a dissoldre’s; a suspendre les seves activitats; a tancar els seus locals; podria quedar inhabilitat per obtenir subvencions, contractar serveis públics i incentius fiscals; o bé patir una intervenció judicial, d’acord amb l’article 33 del Codi Penal. L’arrel del problema, segons la justícia, rau en el fet que el PP no va aportar els arxius de Bárcenas sol·licitats per l’Audiència Nacional en la investigació per la caixa B el 2013, que són clau per a les causes.

El cercle judicial s’estreny així per a Mariano Rajoy mentre el partit posa el ventilador amb Catalunya, l’imminent judici oral pel cas dels ERO a Andalusia i els presumptes vincles de Podem amb Veneçuela i l’Iran. O bé directament menysprea les declaracions de l’inspector en cap de la UDEF que porta el cas Gürtel, Manuel Marocho, que la setmana passada va dir al Congrés que a la caixa B del PP hi apareixen “indiciàriament” anotacions que apunten al president del govern espanyol. Durant la sessió de control ahir al Congrés, Rajoy es va limitar a respondre que les acusacions de Marocho “han sigut desmentides” posteriorment. Feia referència a la compareixença dimarts passat també al Congrés del director de la UDEF entre el 2006 i el 2012, el comissari José Luis Olivera -designat pel PP-, que va fer mans i mànigues per desvincular els populars de la trama Gürtel.

Al seu torn, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va respondre ahir a la decisió judicial en el cas dels ordinadors de Bárcenas atacant l’acusació particular, entre la qual hi ha Esquerra Unida (IU) i l’Associació d’Advocats Demòcrates d’Europa (Adade), que consideren vinculada al PSOE. Per a Maillo, es busca un judici polític amb “l’únic objectiu” de fer-los “mal”. A més, el coordinador general del PP es va escudar en el fet que el cas s’ha arxivat fins a dos cops i que la fiscalia els dona suport.

Revés als recursos d’apel·lació

La sala quarta de l’Audiència va rebutjar els recursos d’apel·lació presentats tant pel mateix PP com per l’actual tresorera, Carmen Navarro; l’informàtic José Manuel Moreno -que va formatejar fins a 35 cops els discos durs abans de ratllar-los-; el director dels serveis jurídics del partit, Alberto Durán, i la fiscalia.

La providència, amb data del 3 de novembre, considera que hi ha prou indicis per considerar que els acusats han comès presumptament un delicte de danys informàtics i d’encobriment. El recurs del ministeri públic afirmava que no hi havia dades rellevants als ordinadors de Bárcenas, tot i que l’extresorer va assegurar que hi tenia informació sobre la caixa B del PP. Per a la fiscalia, la versió de Bárcenas -que s’hauria volgut destruir informació que podia incriminar Génova-és “inversemblant i contradictòria”.

Ara, en canvi, és l’Audiència Provincial qui veu “certes contradiccions” en les diferents versions dels acusats sobre com es van destruir els ordinadors. El PP havia al·legat, tot i admetre que podia ser cert, que l’acte de destrucció no pot suposar cap delicte perquè els ordinadors eren de la seva propietat. En canvi, els magistrats Mario Pestaña, José Joaquín Hervas i Jacobo Vigil -de la sala quarta de l’Audiència Provincial- assenyalen que l’objectiu de la causa no és “determinar la propietat dels ordinadors, sinó de les dades”. A més, recorden que, tot i que un dels equips era propietat del PP, l’altre era de Bárcenas.

Quatre anys d’investigació

El cas va sortir a la llum ja fa quatre anys arran d’una denúncia de Luis Bárcenas. El magistrat Pablo Ruz, que llavors duia la instrucció del cas Gürtel abans de ser-ne expulsat, va sol·licitar en ple mes d’agost del 2013 el lliurament dels ordinadors. Va trobar-los totalment buits de contingut i va ordenar una investigació separada del cas, que es va arxivar de seguida. Però gairebé tres anys després, l’Audiència ressuscitava el cas per concloure, el juliol de l’any passat, que el PP havia de seure al banc dels acusats. Ara, un cop rebutjades les apel·lacions, ja no pot evitar el judici oral.