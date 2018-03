Iceta: "Perquè no ens manin els jutges, s'ha de formar govern"

Miquel Iceta ha volgut començar la intervenció mostrant "empatia" per les famílies dels presos, sobretot per Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. "Una part de Catalunya té el cor encongit avui. Volem fer un esforç d'empatia amb tots els ciutadans de Catalunya, també amb els que han estat colpits per decisions judicials", ha afirmat Iceta. En aquest sentit, el líder del grup del PSC-Units per Avançar ha reiterat que les mesures cautelars de presó preventiva decretades ahir pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena són "desproporcionades".

El cap dels socialistes catalans ha tornat a posar el diàleg i l'acció política com les claus per trobar una solució al conflicte català. "Perquè no manin els jutges, hi ha d'haver govern", ha avisat Iceta, una petició dirigida a la majoria independentista, perquè desencalli la investidura: "Hem de posar la política en un primer pla". Per fer-ho, però, Iceta ha avisat que calen "majories amplíssimes" i sortir dels "blocs" per acostar posicions. "O acceptem que només aproximant posicions d'aquests extrems podem avançar, o ens tornarem a equivocar", ha advertit el líder socialista.

Recordant les paraules que va pronunciar dijous Jordi Turull en el discurs d'investidura, en què oferia diàleg a l'Estat per trobar una solució a la situació política de Catalunya, Iceta ha avisat que aquest diàleg s'ha de voler "de veritat". "Estem disposats a abandonar el refugi de blocs per avançar en el diàleg", ha assegurat el primer secretari dels socialistes catalans, que ha acabat la intervenció tal com l'ha començada, amb un record per a les famílies dels presos.

Arrimadas: "A qui ha servit el Procés?"

"Aturar el Procés i recuperar el seny". Sobre aquest missatge ha fet pivotar la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, tot el seu discurs en el debat que s'ha originat després de la suspensió del ple d'investidura de Jordi Turull. La dirigent del partit taronja s'ha mostrat molt dura contra l'independentisme per haver impulsat un Procés que, ha dit, ha estat "un fracàs". "A qui ha servit el Procés? Quant més haurem d'esperar a parlar del que ens uneix, a saludar-nos pel passadís?", ha preguntat Arrimadas, que ha carregat contra la "fractura" entre ciutadans que ha comportat el full de ruta independentista.

540x306 La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas / PERE VIRGILI La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas / PERE VIRGILI

Per això ha reclamat girar full al Procés i treballar per reconstruir un país que, segons ella, està partit en dues meitats. La líder de Ciutadans ha criticat que els independentistes parlessin com si Catalunya només fossin els partidaris de la independència, i ha assegurat que igual que hi ha molts catalans que comparteixen avui –després dels empresonaments– els sentiments de JxCat i ERC, n'hi ha molts que "estan tristos pel conflicte social que uns polítics han generat per no aconseguir res".

"Aquests sentiments també són Catalunya i això també s'ha de respectar", ha insistit Arrimadas, que ha assegurat que Ciutadans respecta els independentistes. Passant de puntetes pels empresonaments –Arrimadas s'ha referit a la situació actual però sense parlar mai de presó–, la dirigent taronja ha remarcat que els independentistes havien estat avisats molts cops de les conseqüències dels seus actes i que, en comptes de rectificar, es feien fotos amb les resolucions judicials i se'n reien. "Vostès es pensaven que s'enfrontaven a Rajoy, i s'estaven enfrontant a mig Catalunya i una democràcia consolidada del segle XXI", ha remarcat.

El PP abandona l'hemicicle

Només començar la segona sessió d'investidura, el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que suspendria el ple perquè no hi havia el candidat a la presidència, Jordi Turull –a la presó des d'aquest divendres–, però que mantindria el debat entre els grups perquè "per la gravetat del moment és necessari parlar". El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, però, ha avisat que si es mantenia el debat, els seus quatre diputats abandonarien l'hemicicle perquè consideren un "frau de llei" seguir amb el ple si no hi ha el candidat a la presidència.

540x306 Els diputats del subgrup del PP abandonant l'hemicicle durant la segona sessió del ple d'investidura / PERE VIRGILI Els diputats del subgrup del PP abandonant l'hemicicle durant la segona sessió del ple d'investidura / PERE VIRGILI

Albiol ha demanat la paraula per demanar a Torrent que el debat que proposava es fes en un altre ple. Per tant, exigia que es desconvoqués la segona sessió d'investidura –ahir ja ho va demanar per carta a Torrent–, que es reunís la junta de portaveus i que aquesta junta convoqués un altre ple avui o demà per dur a terme el debat que proposava el president del Parlament. "Compartim que fa falta parlar i que cadascú es pugui expressar en el temple de la paraula i la discussió", ha admès el líder popular. Amb tot, considera que el segon debat d'investidura no era "el format adequat".

Torrent, però, no ha acceptat la petició dels populars i ha obert la ronda d'intervencions dels grups. Ha estat llavors quan els quatre diputats del subgrup del PP han abandonat l'hemicicle. El debat, però, ha començat i la primera a intervenir ha estat la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que s'ha desmarcat de la posició del PP i ha afirmat que es quedaven al debat per representar "el milió de catalans que ens van votar".