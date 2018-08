El PP fa pinya amb Casado pel cas del màster

Sense fissures públiques, el PP fa pinya amb Pablo Casado. Tot i els indicis de delicte que la jutge veu en el cas del màster del president popular, de portes enfora el partit vol mostrar fe cega en el seu nou líder i confia que totes les explicacions que ha donat fins ara siguin certes. Ahir ho van evidenciar públicament fins a quatre dirigents: el secretari general, Teodoro García Egea; la portaveu al Congrés, Dolors Montserrat; el vicesecretari d’organització, Javier Maroto, i la vicesecretària de comunicació, Marta González. Tots van pronosticar que el cas quedarà en “no res” perquè creuen que tot plegat és un complot per desgastar el líder conservador.

Un suposat complot que el president popular no pensa deixar que acabi amb la seva carrera política. Dilluns va ser clar quan va dir que no dimitirà, i ahir Montserrat va secundar les seves paraules. “Els innocents no han de dimitir per no res”, va assegurar en una entrevista a RAC1. Amb tot, la jutge que investiga el cas, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, veu prou indicis per imputar-li els delictes de frau impropi i prevaricació administrativa per la manera com el líder popular va obtenir el màster en dret autonòmic i local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La magistrada considera que el curs va ser un “regal” per la seva “posició rellevant en l’àmbit polític”. Per això dilluns va elevar el cas al Tribunal Suprem -l’òrgan competent per investigar Casado perquè és aforat- i ahir la fiscalia va descartar recórrer aquesta decisió. El tribunal, però, no decidirà sobre el cas fins que torni de vacances, al setembre. Davant del cas, el secretari general del grup parlamentari de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, ahir va tornar a demanar eliminar els aforaments perquè són “una injustícia”, i va recordar que sense aquesta figura legal Casado “ja estaria imputat”.

Si finalment el Suprem decideix investigar el president popular, Javier Maroto creu que pot ser una oportunitat perquè Casado es refermi en seu judicial en les explicacions que ha donat públicament i ensenyi els treballs -fins ara només n’ha mostrat les portades-. Així, en declaracions a Onda Cero, Maroto va opinar que tot el que digui Casado serà suficient perquè el Suprem arxivi el cas. “L’ètica és la llei i la llei decidirà”, va afegir Montserrat.

Les proves de Casado, suficients

“Es va posar en dubte la seva carrera a la Complutense i va quedar en no res. Es va posar en dubte el seu treball final de màster i va quedar en no res”, va afirmar Teodoro García Egea en una entrevista a la Cadena Ser. La jutge, però, desmenteix la segona part de les paraules del secretari general i assegura que no s’ha trobat cap documentació a la URJC que demostri que Casado va entregar el treball final de màster. La universitat tampoc no ha pogut aportar cap referència documental que confirmi que va fer els treballs corresponents de tres assignatures més. Per això Rodríguez-Medel demana a Casado que, entre altres documents, aporti l’ordinador portàtil amb què va fer els treballs. Una sol·licitud que per Marta González és “una mica difícil de solucionar” perquè ja han passat molts anys. García Egea, de fet, creu que els treballs que Casado va mostrar a la premsa el 10 d’abril -sense deixar-los obrir a ningú- són proves suficients per creure en la seva paraula. De fet, considera que la universitat “no té l’obligació de conservar” els materials dels alumnes i troba “una mica fort” que ara es vulgui “corregir els deures de 6è d’EGB”.

A diferència del que va passar a l’abril quan la polèmica del màster afectava l’aleshores presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes, aquest cop tot l’aparell popular -triat per Casado mateix quan va ser escollit líder del PP no fa ni un mes- ha sortit en tromba a defensar-lo. En aquesta línia, ahir Dolors Montserrat i també Marta González es van afanyar a buscar els culpables fora i a atiar la teoria de la conspiració contra el dirigent popular. “La persecució que està patint és realment increïble”, va dir González. “És un atac a l’honorabilitat del PP”, va afegir-hi Montserrat.

De fet, els populars consideren que Casado ha rebut més crítiques que altres dirigents polítics sobre els quals també pesen presumptes irregularitats en els estudis. Des del primer moment el PP ha contraatacat sembrant dubtes sobre la tesi doctoral del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al qual acusen d’haver-la plagiat. Ahir mateix Montserrat insistia en aquesta via per respondre a aquells que critiquen un Pablo Casado que, de moment, està qüestionat per la justícia però no pels seus companys de partit.

Les irregularitats que detecta la magistrada

Convalidació

A Pablo Casado els estudis de dret van permetre-li convalidar 40 dels 60 crèdits que configuraven el màster. Els 20 restants els hauria obtingut de manera irregular. Segons la jutge Carmen Rodríguez-Medel Nieto, el líder del PP hauria aprovat tres de les quatre assignatures que formaven els 20 crèdits sense presentar cap treball ni fer cap examen. Tampoc el treball final de màster que van fer la resta d’alumnes.

20 crèdits en 15 dies

Una de les coses que fan sospitar la magistrada sobre la manera com va aconseguir aquests 20 crèdits és el fet que Casado sigui capaç de treure un excel·lent en només 15 dies de les tres assignatures que teòricament cursa. És el temps que passa entre que el moment que el vicerector de la universitat dona el vistiplau a la convalidació de crèdits -i per tant Casado s’assabenta de les tres assignatures que sí que ha de fer- i la qualificació.

Treballs no presentats

Tot i que l’endemà que esclatés el cas Casado va mostrar a la premsa la portada dels treballs que suposadament havia presentat per aprovar aquests 20 crèdits, a la URJC no li consta cap rastre documental sobre aquests projectes. De fet, la resta d’alumnes han aportat documentació “aclaparadora”, segons la magistrada, que contrasta amb les proves que han aportat ell i les altres tres alumnes imputades.

No assistència a classe

“Modalitat presencial”. És un dels requisits que estableix la fitxa tècnica del màster. Això significa que la presència dels alumnes a classe era obligatòria. Ara bé, cap dels estudiants que assistien regularment a les classes no recorden haver vist el líder del PP. Casado tampoc apareix a la “llista informal” feta per una de les professores per mantenir contacte amb els alumnes, segons exposa la jutge.