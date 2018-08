El PP vol portar al TC el pacte entre el govern espanyol i Podem sobre el veto al Senat

El portaveu del grup parlamentari del PP al Senat, Ignacio Cosidó, ha afirmat que el seu partit es planteja portar al Tribunal Constitucional l'acord entre el govern espanyol i Podem per retirar la capacitat de veto al Senat sobre l'objectiu de dèficit suprimint l'article 15 de la llei d'estabilitat pressupostària.

Així ho ha afirmat el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, durant una entrevista a Antena 3, en què ha deixat clar que el seu partit s'oposarà a aquest pacte amb "tota la intensitat". Cosidó ha assegurat que hi faran front a través de recursos davant del Tribunal Constitucional perquè "està en joc la qualitat democràtica". "Per aquí no hi passarem", ha afirmat.

Al seu torn, el president del PP, Pablo Casado, ha demanat a Sánchez que "deixi de ser ostatge de les polítiques fracassades de l'esquerra radical" i l'ha acusat de de voler "carregar-se" la separació de poders a Espanya amb "filibusterisme parlamentari".

Tots dos "volen carregar-se el repartiment i la separació de poders a Espanya, vulnerar la base democràtica de contrapesos entre el poder executiu i legislatiu", ha denunciat Casado, que s'ha preguntat "què diria el PSOE si això ho fes Trump als EUA o Viktor Orbán a Hongria".

En la mateixa línia, Cosidó ha apuntat que "el que diferencia les democràcies parlamentàries dels règims autoritaris és el paper del Parlament", i ha considerat: "Tenim un govern que actua a còpia d'eludir la legitimitat democràtica, que resideix en el Parlament en les seves dues cambres".