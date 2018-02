El PP posa a la venda la seu del carrer Urgell

El PP a Catalunya no passa per un bon moment. Els quatre diputats que Xavier García Albiol va obtenir a les eleccions del 21-D van quedar molt lluny de les expectatives del partit, cosa que ha portat la formació a plantejar-se canvis interns -com el relleu del mateix Albiol- un cop s’hagi resolt la investidura. La pèrdua de vots del 21-D també ha provocat, però, un forat econòmic que la direcció estudia com resoldre. Una de les opcions que els populars tenen sobre la taula és vendre la seu del carrer Urgell. L’objectiu, segons fonts de la direcció, és ajustar les despeses del dia a dia al nivell actual d’ingressos.

L’anunci de la seu dels populars es pot trobar a les plataformes que serveixen per vendre o llogar locals i habitatges. Diverses fonts populars consultades per l’ARA expliquen que el local fa temps que està en venda, des del 2015 aproximadament, però admeten que és ara quan se li ha donat més visibilitat. Aquesta opció és la que pren més força dins les travesses que fa la direcció per generar ingressos que puguin ajudar a les arques del partit. Però no és l’única. Fonts de la direcció expliquen que també es plantegen un refinançament del local. “Estem valorant possibilitats, sobre la taula hi ha diverses alternatives”, apunten les mateixes fonts. El local dels populars té una planta de 454 metres quadrats i un soterrani gairebé idèntic, a més d’un pati. Si finalment la direcció opta per vendre el local -de moment, tot i que sí que hi ha hagut visites, no s’ha pogut trobar ni un comprador ni un llogater-, el PP se sumarà a altres partits com Convergència i, més recentment, el PSC, que s’han hagut de canviar de seu recentment.

Tot i que la prioritat del partit és vendre la seu, la formació també està oberta al lloguer, pel qual, segons els anuncis, demana 11.000 euros mensuals. De fet, fonts de la direcció expliquen que l’objectiu seria vendre la seu i mantenir-s’hi de lloguer mentre troben un altre local. Els diners de la venda del local serien benvinguts per intentar ajustar els comptes del partit i, a més de sufragar les despeses ordinàries, part d’aquests ingressos també servirien per pagar el deute que ha generat la formació després de la campanya. El PP va pressupostar 1,8 milions d’euros per a la campanya electoral, però els mals resultats obtinguts -només quatre diputats- fan difícil recuperar aquesta inversió. De fet, com que no té grup propi, tampoc rebrà la subvenció pel mailing, que està xifrada aproximadament en uns 800.000 euros.

La pèrdua de set diputats ha afectat profundament els comptes del PP a Catalunya, que ja ha començat a plantejar-se “canvis” per fer quadrar els números perquè la situació no repercuteixi en la vida diària del partit. Fonts dels conservadors, però, desmenteixen que la possibilitat d’executar un ERO sobre la plantilla no està ara mateix sobre la taula. Amb tot, altres dirigents populars admeten que el fet que el PP es quedés amb quatre diputats i sense grup parlamentari propi ha repercutit negativament en els comptes de la formació i això farà que s’hagi de “racionalitzar” la despesa, també pel que fa a personal.

El suport del PP estatal

Malgrat la situació delicada que travessen, els populars catalans confien en l’ajuda del PP estatal. “És un partit solvent”, afirma un dirigent del PP a Catalunya. “Aquest és un dels avantatges de pertànyer a aquest partit”, afegeix. De moment, la direcció prioritza ajustar els comptes del dia a dia i deixa en un pla secundari pagar el deute que han deixat els mals resultats del 21-D. Després dels comicis del desembre, la situació econòmica del partit és complicada. I, tot plegat, en plena incertesa de si Catalunya camina cap a una repetició electoral -Albiol ja hi ha apostat com a “mal menor”-, cosa que comportaria una nova inversió per als populars.