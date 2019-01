El PP registra una bateria de preguntes sobre les despeses de Torra a Eslovènia i Bèlgica

El PP ha registrat aquest dimarts una bateria de preguntes al Parlament dirigides al Govern en què sol·licita saber el cost i els objectius del viatge que el president de la Generalitat, Quim Torra, va fer entre el 5 i el 8 de desembre a Eslovènia i a Brussel·les (Bèlgica).

En l'escrit, recollit per Europa Press, els populars demanen que se'ls faciliti per escrit l'objectiu del viatge a Eslovènia, l'agenda, els assumptes tractats per Torra en les reunions que va mantenir, les persones que el van acompanyar, i les despeses totals desglossats en pernoctacions, manutenció i desplaçaments.

Sobre el viatge a Brussel·les, el partit que lidera Alejandro Fernández -que signa les preguntes- retreu al Govern que l'agenda pública de Torra del 8 de desembre no recollia cap acte, quan el president català va acudir i va participar en la presentació de l'"anomenat Consell per la República".

Davant d'aquesta situació, els populars volen saber si la Generalitat va sufragar el viatge del president a Bèlgica malgrat no constar en l'agenda pública de Torra, i també reclamen que, en cas afirmatiu, el Govern presenti tots els detalls de les despeses.

El viatge de Torra a Bèlgica es va saldar amb la polèmica per la via eslovena a la independència: el president de la Generalitat va citar aquest país com a exemple per a Catalunya per esdevenir un Estat, i l'oposició li va retreure que va ser un procés de secessió que va suposar víctimes mortals.

Els populars catalans també es van interessar setmanes enrere pel cost i el motiu del viatge a Bèlgica els dies 13 i 14 de novembre del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i que va servir per reunir-se amb l'expresident català Carles Puigdemont.

En una resposta del Govern per escrit recollida per Europa Press, la Generalitat assegura que va ser un "viatge privat", per la qual cosa garanteix que no va suposar cap cost per a l'erari públic i rebutja donar explicacions sobre el contingut del mateix.

La Generalitat sí detalla que el viatge de Torra a Suïssa el 17 i 18 d'octubre de 2018 va costar a la arques públiques 21.453,95 euros: incloent a Torra, vuit persones del seu equip i tres escortes que van vetllar per la seva seguretat. Aquell viatge va incloure, entre altres qüestions, una reunió amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i una altra amb l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, que es troben a l'exili.

El president català també va donar una conferència a la Universitat de Ginebra en què va demanar una "mediació internacional" per abordar el conflicte a Catalunya, a més de celebrar una reunió amb el president del Cantó de Zuric, Thomas Heiniger.

D'altra banda, Cs també ha presentat diverses preguntes en què demana a la Generalitat que aclareixi els objectius que tindrà la Delegació del Govern als Estats Units, ja que el govern català va afirmar que serviria per tenir "relacions bilaterals amb les autoritats del Canadà i Estats Units".

El partit d'Inés Arrimadas exigeix conèixer quin tipus de relacions bilaterals són, quines són específicament les autoritats amb les que busca reunir-se i, en general, a quin tipus de relacions internacionals aspira la Generalitat.