El PP pressiona Arrimadas perquè presenti una moció de censura contra Torra

El portaveu del PP al Parlament, Santi Rodríguez, ha pressionat la presidenta de Cs a Catalunya i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, perquè presenti una moció de censura després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi posat la via eslovena d'exemple i hagi "desautoritzat" els Mossos. En roda de premsa des del Parlament, Rodríguez ha defensat que ara és "el moment adequat per alçar la veu" i creu que la moció de censura podria obtenir una majoria relativa que, segons ha defensat, desautoritzaria simbòlicament Torra.

Després dels fets dels últims dies, el PP ha registrat aquest matí una petició de compareixença del president de la Generalitat al ple del Parlament. Creuen que els últims episodis reforcen més que cal aplicar el 155 a Catalunya. El líder dels populars al Parlament considera que la "passivitat" dels Mossos davant la imatge de "grups violents i encaputxats" tallant autopistes i aixecant barreres de peatges d'aquests darrers dies és una conseqüència de la "desautorització política" del Govern contra l'actuació de la policia catalana a Girona i Terrassa el Dia de la Constitució.

Pel que fa al fet que Torra posi la via eslovena com a exemple, ha qualificat de declaracions "extraordinàriament greus" que el president de la Generalitat aposti per una "via bèl·lica". Davant d'aquestes situacions, ha criticat "l'absència absoluta" del govern espanyol i que no tingui cap pla per capgirar aquesta situació. Per al líder dels populars, els fets dels últims dies reforcen més que cal aplicar el 155 a Catalunya.

Preguntat per les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en què anuncia que es preparen "mesures de reacció" contra les actuacions dels CDR i la manca de resposta dels Mossos, ha considerat que "no és cap solució" i que és només tirar la pilota endavant.