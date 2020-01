El PP proposa reformar la llei per impedir que es puguin repetir nomenaments com el de Delgado

El PP ha presentat aquest divendres una reforma legal per impedir que els polítics que hagin exercit càrrecs públics o de partit ocupin el càrrec de fiscal general de l'Estat. És a dir, un canvi a la llei per evitar que torni a passar un cas com el de l'exministra de Justícia Dolores Delgado. El secretari general del partit, Teodoro García Egea, ha anunciat la presentació d'una proposta de llei al Congrés per modificar la llei en aquest sentit i que tindrà com a excepció els casos en què hagi transcorregut un temps prudencial des de la sortida de la política, que Egea ha estimat en uns quatre anys.

Amb aquestes limitacions s'aconseguiria, segons Egea, que "mai ningú torni a qüestionar la parcialitat" de la Fiscalia, com, segons ha insistit, ha succeït després de la proposta de Dolores Delgado feta pel govern de Pedro Sánchez. "Mai vam pensar que el govern d'Espanya arribaria tan lluny", ha lamentat la mà dreta de Pablo Casado.

La ja exministra de Justícia va concórrer a les últimes eleccions com a número cinc a la llista del PSOE per Madrid, com ha recordat Egea, i va renunciar a l'escó de diputada poques hores abans que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es pronunciés sobre la seva idoneïtat. Ho va fer favorablement, però amb set vots crítics que, en qualsevol cas, no qüestionaven la legalitat del nomenament . Els dotze que van votar a favor "van evitar" la paraula idònia, ha recordat Egea, que, a més, ha subratllat que els set contraris es van expressar "clarament".

Com va fer el dijous Casado, ha demanat que Delgado renunciï al càrrec "per la seva falta d'imparcialitat, que no només compromet el govern, sinó també el sistema judicial". El seu nomenament "és un regal per als independentistes", perquè la fins ara diputada "imposarà el seu criteri de biaix polític", segons el secretari d'organització popular. L'independentisme, ha dit, ho utilitzarà per "afeblir el sistema judicial".