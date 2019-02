El PP adverteix que "ningú està per sobre de la Constitució" i el PSOE diu que els presos "no són polítics"

El judici al Procés, en directe

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha dit aquest dimarts que el judici contra els líders del Procés que ha començat avui al Tribunal Suprem posarà de manifest que "ningú està per sobre de la Constitució". Per la seva banda, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha demanat que no es polititzi la causa i ha insistit que els dirigents independentistes encausats no són "presos polítics".

En declaracions a RNE, Egea ha insistit, a més, que espera que el procés judicial també serveixi perquè els dirigents independentistes "comencin a pensar que [el Procés] està en via morta". En el mateix sentit, ha reivindicat que mentre el PP sigui a les institucions el sobiranisme no aconseguirà els seus objectius. "Ningú" pot intentar un "cop a l'Estat" i que li "surti gratis", ha afegit.

Al seu torn, Narbona ha comparegut en roda de premsa i ha recordat que els encausats no seuen davant un tribunal per les seves idees sinó per les seves actuacions, "qualificades com a delictes molt greus". "Els líders independentistes estan acusats d'haver realitzat una sèrie d'actuacions. No són presos polítics, no són persones processades per les seves idees sinó per les seves actuacions, qualificades com a delictes molt greus en contra de l'Estat i del marc de dret", ha assenyalat. Per això ha demanat que no es polititzi el procés i es deixi parlar a la justícia, i ha defensat que el judici serà "transparent".

Rivera confia que "es faci justícia"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, també s'ha pronunciat sobre el judici a Twitter, i s'ha mostrat confiat que "es faci justícia" i que es "respecti la sentència". "Indults no", ha dit a Twitter.

En el mateix sentit, el líder de la formació taronja ha escrit: "A qui no li agradi que se li apliqui el Codi Penal, que s'ho hagués pensat abans".