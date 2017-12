El PP s'oposa que Puigdemont pugui ser investit: "No pagar pels delictes és el que volen tots els delinqüents"

L'opinió de Carles Puigdemont que és "incompatible" sortir escollit president de la Generalitat i ser a la presó no és compartida pel PP i Ciutadans. Preguntat per la voluntat de Puigdemont de ser investit encara que sobre ell plani una ordre de cerca i captura, Hernando ha asseverat que "no pagar pels delictes és el que demanen tots els delinqüents", però ha instat el cap de llista de Junts per Catalunya a assumir les "conseqüències" dels seus actes, en una sentència judicial que, segons el seu punt de vista, ha de ser "adequada a l'extorsió que va cometre". En la mateixa línia, el líder de Ciutadans a la cambra baixa, Albert Rivera, ha asseverat que no vol que gent "imputada per corrupció i sedició" governi a Catalunya i que, per tant, no afavorirà que l'indultin. Així, Rivera ha considerat que Puigdemont ha comès malversació de fons públics i, al seu parer, aquest delicte és corrupció.

Per tot això, el líder de Cs ha defensat Inés Arrimadas com la candidata que pot oferir una solució "transversal" a Catalunya, "complint la llei". Per la seva banda, Hernando ha acusat Esquerra de "tornar a l'escenari del crim" el 21-D, després que hagi assegurat que restituirà Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos d'Esquadra si accedeix a la Generalitat. "És una gran perversió", ha opinat Hernando.

Al seu torn, el diputat del PDECat Ferran Bel ha assenyalat que és "raonable" que Trapero torni al seu antic càrrec si així ho decideix el nou Govern que es configuri després del 21-D. Bel ha aprofitat també per negar que Puigdemont hagi demanat que se l'eximeixi dels delictes que presumptament ha comès al capdavant de la Generalitat si és escollit president, però ha considerat que si és el candidat més votat, "el plantejament polític del govern espanyol ha de ser molt diferent".