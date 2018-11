El PP diu que Vox és "soci dels que porten llacets grocs" però no descarta pactar-hi a Andalusia

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, ha evitat respondre aquest dilluns la pregunta de si Vox és un partit d'ultradreta i ha assegurat que "als que creuen que Vox és garantia d'unitat" a Espanya cal recordar-los que "els socis de Vox a Europa són eurodiputats de Flandes que porten llacets grocs". Malgrat aquestes afirmacions, el PP no ha descartat, des que va començar la cursa per les eleccions andaluses, pactar amb la formació si surten els números després dels comicis del 2 de desembre.

Maroto, en roda de premsa a la seu del partit, ha asseverat: "Ni ho descartem ni ho de deixem de descartar", en relació a possibles pactes amb la formació d'ultradreta. El vicesecretari no s'ha volgut mullar perquè no vol "fer hipòtesis de govern, amb hipòtesis electorals", i ha aprofitat l'avinentesa per dir que "un vot a Vox és un vot més a [Susana] Díaz", en referència al fet que encara no se sap si tindrà representació o no al Parlament andalús.

Maroto ha carregat també contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel pacte de Gibraltar i l'ha qualificat de "ridícul històric". A més, ha dit que Sánchez és "incapaç de defensar la unitat d'Espanya", en al·lusió a Catalunya, i s'ha preguntat retòricament: "Com ho farà fora de les nostres fronteres?". El vicesecretari ha manifestat també que si el pacte hagués sigut entre Alemanya i el Regne Unit "a hores d'ara tindríem una carta vinculant firmada per [Angela] Merkel i [Theresa] May". I ha arribat a assegurar que s'ha "perdut una ocasió única per guanyar Gibraltar". A més, des de la formació conservadora demanen la compareixença urgent de Sánchez per donar explicacions sobre aquest pacte.

La polèmica de la renovació del Consell General del Poder Judicial també ha estat sobre la taula de la reunió executiva de la formació conservadora. El portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, autor dels polèmics 'whatsapps' en què es vantava de controlar el tribunal amb la renovació del poder judicial, ha estat present a la reunió d'avui i ha aprofitat l'ocasió per disculpar-se. Maroto, però, ha negat que aquesta polèmica dels 'whatsapps' fos el motiu pel qual es va trencar l'acord amb el PSOE.