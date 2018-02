El PP també demana a la mesa que no es constitueixi la comissió del reglament que va demanar JxCat la setmana passada

La setmana passada era el PSC qui demanava a la mesa i a la junta de portaveus que no es constituís la comissió del reglament que demanava Junts per Catalunya, i aquest dilluns s'ha afegit a aquesta petició el PP. Els de Xavier García Albiol consideren que aquesta comissió no es pot obrir fins que no hi hagi investidura.

Així, els populars argumenten que es tracta d'una comissió legislativa i citen l'article 59.1 del reglament del Parlament, que estableix: "El ple del Parlament, dins la setmana següent a la investidura del president de la Generalitat, per majoria absoluta, a proposta de la mesa i de la junta de portaveus, ha d'acordar el nombre i l'àmbit de les comissions legislatives", unes comissions que, segons el reglament, s'han de crear durant la setmana següent a l'acord.

En aquest sentit, consideren que si la mesa accedeix a la petició que fa JxCat es vulneraria el reglament del Parlament i també "els drets dels diputats" de la cambra catalana, a més d'alterar els ritmes i les "prioritats" de les lleis. Per tot plegat, el PP ha fet arribar un escrit als representants de la mesa del Parlament per demanar-los que no acceptin la petició de Junts per Catalunya d'obrir aquesta comissió.