El PP recorre el repartiment de torns al debat de RTVE

El PP ha presentat aquest dilluns a la Junta Electoral Central (JEC) un recurs contra el debat que ha de tenir lloc aquesta nit a RTVE, ja que considera inadequat que el repartiment de torns s'hagi fet per concurs.

Els populars consideren, segons ha explicat el secretari general del partit, Teodoro García Egea, que els torns, en una televisió pública, s'haurien de repartir en funció de la representació parlamentària de cada partit, tal com s'ha fet en altres debats.

La JEC valorarà el recurs en la reunió que té a les 16.30 h, juntament amb altres recursos presentats pels partits independentistes, que han demanat poder fer mítings des de la presó. El debat de RTVE se celebrarà després de diversos polèmics canvis de parer de Sánchez i del fet que els treballadors de la televisió pública hagin expressat la seva disconformitat amb els canvis de la direcció.

"Pedro Sánchez té un problema amb el compliment de les normes, i ha intentat canviar dues vegades el debat per no anar dues vegades a sentir coses que no li agraden", ha dit García Egea, que ha recordat que en els debats autonòmics s'han seguit aquestes mateixes normes.