El PP i Cs fracassen en l'intent de reformar el Codi Penal per il·legalitzar els referèndums unilaterals

El Partit Popular només ha rebut el suport de Ciutadans i Foro Asturias en l'intent de reformar el Codi Penal per imposar penes d'entre tres i cinc anys de presó als responsables -polítics i funcionaris- de convocar un referèndum unilateral. La intenció dels populars era recuperar un delicte introduït el 2003 durant la legislatura de José María Aznar, amb què es volia frenar el "pla Ibarretxe", però que va ser derogat durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.

La portaveu del PP, Dolors Montserrat ha defensat que el Codi Penal ha de servir per prevenir "cops contra la democràcia" i adaptar-se a les "noves realitats socials", fent referència al referèndum de l’1 d’octubre. Montserrat ha subratllat que el seu partit va saber anticipar-se a "les amenaces del nacionalisme radical" i ara pretén fer el mateix. "Les esquerres sempre han aplanat el camí als nacionalistes", ha dit referint-se a Zapatero però també a Pedro Sánchez. "Sempre estan disposats al rescat del separatisme", ha sentenciat.

A més, ha acusat al govern espanyol "d’agenollar-se" davant de l'independentimse, fet que considera "inexcusable". "Ni es penedeixen ni demanen perdó", ha dit en relació amb els independentistes que, segons la diputada, sabien que cometien un delicte i quines serien les seves conseqüències. "La solució és la Constitució i enfortir les institucions democràtiques i defensar l'Estat de Dret", ha dit Montserrat. D’altra banda, els socialistes s’han defensat argumentant que "dialogar no és lliurar-se al separatisme".

Des de ciutadans, Nacho Prendes ha donat suport a la proposta dels populars per "millorar" els instruments de la democràcia per a "defensar-se" dels seus "enemics". Tot i així, han lamentat que la proposta dels populars arribi "tard". "Què feien mentre al seu Govern li preparaven dues consultes, la del 9 de novembre de 2014 i la l'1 d'octubre de 2017?", ha dit, abans de retreure que la gestió de Mariano Rajoy durant l’1-O va ser "penosa".

Les esquerres tomben la proposta

Segons el diputat del PSOE Juan Carlos Campo, els socialistes lamenten que els populars confonguin el càstig del delicte amb la solució del problema i ha assegurat que la via d’Aznar "ni reforça l'Estat de Dret ni enforteix el sistema democràtic". "De veritat pensen que el Codi Penal és necessari per a això?", ha preguntat Campo, defensant que aquest ja estableix "sense fissures" les eines necessàries per combatre el que ha passat a Catalunya posant el judici del Procés com a prova.

De la seva banda, Jaime Moya, d'Units Podem, ha explicat que des de la seva formació creuen que la celebració d'un referèndum no és il·legal. "No ho va ser l'1 d'octubre ni ho serà demà ni demà passat", ha dit Moya.

El PSOE, En comú Podem, independentistes i sobiranistes bascos i gallecs han acusat d'"electoralisme" el PP per la proximitat entre la seva proposta i l’inici de les campanyes electorals. Els populars ja havien registrat la iniciativa al setembre, abans de l’aniversari de l’1-O, i no ha estat fins ara, que s’està celebrant el judici del Procés que l’han defensat al ple de la Cambra. Ho han fet tot i saber que no seria acceptada ni tindria l'oportunitat de prosperar, ja que les Corts es dissoldran el 5 de març amb motiu de l'avançament de les eleccions generals.