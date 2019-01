El PP registra una modificació legal al Congrés perquè els acusats de rebel·lió no puguin rebre recursos públics

El PP ha registrat aquest dimecres al Congrés de Diputats una iniciativa per modificar la llei d'enjudiciament criminal perquè les persones acusades del delicte de rebel·lió no puguin rebre recursos públics. Ho ha anunciat el líder dels populars, Pablo Casado, des de Melilla.

"Això va per Puigdemont, que no pot estar vivint en un palau pagat per l'administració de la Generalitat, quan aquesta ha perdut 80.000 milions d'euros del FLA", ha denunciat. Així mateix, ha explicat que amb la reforma legal que proposa el seu partit les persones "fugades" que no admeten un requeriment judicial no podran tenir cap benefici de fons públics.



D'altra banda, Casado ha insistit en demanar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya "de forma ferma, urgent, sense terminis i sense límits competencials fins que es respecti la llei, la convivència i es recuperi la prosperitat a Catalunya".

Hemos presentado la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los acusados por rebelión no tengan beneficios de fondos públicos. Hay que modificar el concepto de rebeldía: Puigdemont no puede estar viviendo en un palacio a costa del país que quiere destruir. pic.twitter.com/y9Vfqd988x — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de enero de 2019

L'anunci s'ha fet conjuntament amb una bateria de mesures antiimmigració que el líder estatal ha presentat aquest dimecres, en ple acostament del PP amb Vox a Andalusia.