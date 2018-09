El PP registrarà avui la llei per prohibir els indults perquè no es pot dialogar amb una "pistola sobre la taula"

El president del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dilluns al govern espanyol que no hi ha marge de negociació amb l'independentisme perquè el diàleg no es pot fer amb "una pistola sobre la taula", en referència al "xantatge" que creu que tant ERC com Junts per Catalunya i el PDECat (al Congrés) estan imponent en les seves condicions per aprovar els pressupostos. En una entrevista a Onda Cero, ha recordat que el seu partit registrarà aquest dilluns una proposició de llei per prohibir els indults a sentenciats per rebel·lió i sedició -com va plantejar amb molts matisos la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera- davant dels "senyals de fum" que fa la Moncloa a l'independentisme per "guanyar temps" i aconseguir el suport als comptes generals de l'Estat per al 2019.

El líder del PP també ha recriminat la "contemporització" dels ministres de Pedro Sánchez amb l'independentisme amb les últimes declaracions sobre l'indult dels presos polítics. A més, ha denunciat que "hi ha una estratègia per la qual el govern diu als jutges el que han de fer" en aquest cas. En aquest sentit, ha insistit que "no hi ha res a cedir ni a negociar" perquè el diàleg "està molt bé quan es dialoga sense una pistola sobre la taula", però no amb qui "vol trencar Espanya i aconseguir els seus objectius".

Preguntat en concret sobre qui està posant una pistola sobre a taula, Casado ha puntualitzat que "és una forma de parlar" per referir-se al "xantatge" de l'independentisme, que creu que està imponent al govern espanyol. "Ja no hi ha marge de negociació i cessió amb els independentisme" sinó que cal aplicar l'article 155 "el temps que faci falta", ha tornat a afirmar amb la intenció que la intervenció de la Generalitat s'estengui també a l'educació, els Mossos i TV3.

Diferències amb el Quebec

Casado ha rebutjat les manifestacions Sánchez en què va apostar ahir diumenge per l'exemple del Quebec com a demostració que “des de la política es poden trobar solucions” per a Catalunya. El líder del PP ha afirmat que el cas de Quebec no té res a veure amb el de Catalunya perquè a Canadà “no està legislat ni prohibit que hi hagi una consulta per l’autodeterminació”. Casado ha criticat durament que Sánchez s’hagi sumat a les manifestacions dels ministres Borrell, Calvo i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, sobre la situació a Catalunya. “No és una casualitat, sinó una estratègia de contemporanització amb l’independentisme, probablement un cop de volant i unes llum llargues perquè sàpiguen que poden negociar els pressupostos”, ha dit. A més, ha assenyalat que amb els referèndums "la pèrdua de pes polític econòmic internacional de Quebec va ser irreversible” i “si Sánchez s’alia amb els que estan destrossant Catalunya, té un problema".

No a integrar el PP a la llista de Valls

En el terreny municipal, Casado ha assegurat que la seva formació presentarà una candidatura “potent” a les eleccions municipals a Barcelona i ha tancat la porta a integrar la seva formació a la llista de l’ex primer ministre francès, Manuel Valls, que previsiblement es presentarà amb l’aval de Ciutadans. El líder del PP ha assegurat que el seu partit “no es pot permetre el luxe de no presentar-se a l’alcaldia de Barcelona”. No obstant això, ha afirmat que la seva posició és “compatible amb fer una campanya en positiu amb altres candidatures constitucionalistes” que, juntament amb els populars, haurien “d’optimitzar esforços segons el districte o el municipi”. Això implicarà, ha dit, que el PP se centrarà molt “en les ciutats on governa” i intentarà assolir acord amb alcaldes “amb qui tenim bona relació, com a Tarragona o L’Hospitalet, o els altres candidats que vagin sorgint a Barcelona capital”.

Insta a la dimissió de Delgado pel cas Villarejo

Mentrestant, el PP continua fent campanya contra el govern de Pedro Sánchez i se centra ara contra la ministra de Justícia, Dolores Delgado. Casado creu que el contingut de la gravació d’una conversa entre la ministra de Justícia i l’excomissari Villarejo demostra que la ministra ha mentit, i ha recordat que el PP ja ha demanat tan la reprovació com la dimissió de Delgado. A la conversa, a la que també participava l’exministre i exjutge de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón i els policies Enrique García Castaño i Miguel Ángel Fernández Chico, a mes del comissari Gabriel Fuentes, "es parlava de cessaments de policia, intermediació i fins i tot possible coneixement d’una estructura policial”, i per tant la gravació “demostra una mentida i probablement exigeixen una explicació”. Casado ha assegurat que tot plegat demostra que Delgado faltava a la veritat quan va afirmar que no tenia relació personal ni professional amb Villarejo. “La notària major del regne que va negar una informació i haurà de dir perquè ho va fer”, ha conclòs.