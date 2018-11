El PP evita reprovar Borrell amb el PDECat per “sentit d’estat”

El PP ha salvat aquest dimarts el ministre d’Exteriors, Josep Borrell, de ser reprovat al Senat, a iniciativa del PDECat, per “sentit d’estat”, segons ha dit el portaveu popular a la cambra, Ignacio Cosidó. El seu argument és que no es podien alinear amb els independentistes, tot i que la senadora demòcrata Marta Pascal, que ha sigut l’encarregada de defensar la moció, ha centrat el seu argumentari en l’escàndol per la venda de les accions d’Abengoa del ministre, i no en els casos relacionats amb el Procés, com el cessament del cònsol de Flandes o el recurs contra l’obertura de diverses oficines de representació.

En la interpel·lació original del PDECat sí que es feien al·lusions a aquest assumpte, però Pascal les va deixar fora deliberadament. Segons Pascal, als països homologables, Borrell hauria d’haver dimitit després que es fes pública la sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors per presumpta informació privilegiada abans de vendre accions de la companyia. El ministre va negar que n'hagués tingut, però no va recórrer la sanció perquè va considerar que era impropi d’un ministre recórrer sancions d’un organisme del mateix govern.

El PDECat només ha rebut el suport d’ERC en la moció, mentre que el PP hi ha votat en contra, juntament amb el PSOE, i Podem s’ha abstingut.