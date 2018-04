El PP demana que s'apliqui als CDR els càstigs de la 'kale borroka' i s'actuï "sense contemplacions"

El portaveu del PP al Congrés de Diputats, Rafael Hernando, ha alertat aquest dimarts que "si una part d'Europa es converteix en un refugi per a delinqüents colpistes estarem donant la raó als que no creuen en Europa", en relació a l'alliberament de Puigdemont per part de l'Audiència de Schleswig-Holstein, que va descartar el delicte de rebel·lió. Hernando s'afegeix així a una llarga llista de dirigents populars que han posat en dubte en els últims dies la integració europea i han carregat contra la judicatura alemanya. El polític ha "demanat" als jutges alemanys que "respectin" els jutges espanyols i les seves decisions perquè, ha dit, són ells els que han de jutjar els "colpistes".

Sobre l'acusació de terrorisme i rebel·lió a membres dels Comitès de Defensa de la República, Hernando ha dit que li "sembla bé que l'estat de dret estigui responent" a través dels cossos policials "contra gent que pretén violentar la llei", i ha afegit: "Que se'ls apliquin les normes de la 'kale borroka' em sembla molt adequat, perquè estan generant por entre la població". El diputat popular ha demanat als cossos i forces de seguretat de l'Estat "que actuïn sense contemplacions" i "que la justícia faci la seva feina".

També el líder de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha "alegrat" de l'actuació policial contra els "comandos separatistes" i ha avisat que "la democràcia espanyola no permetrà que uns pocs condicionin la vida de molts". A més, ha afegit que "és important que l'estat de dret segueixi vigent a Catalunya".