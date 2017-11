El PP creu que el 21-D ha de servir per acabar amb el "supremacisme" i l'"adoctrinament"

El portaveu del PP, Pablo Casado, ha considerat una "mala elecció" les llistes dels partits independentistes a les eleccions del 21-D, pel fet que continguin polítics presos, i s'ha referit a les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, a qui ha acusat d'"inventar-se" que el govern espanyol estava disposat a arribar a la "violència" fins i tot amb morts al carrer si s'intentava tirar endavant la República. "Els únics que han justificat la violència van ser ells: ho ha fer Jordi Sànchez quan va defensar l'atemptat d'Hipercor o quan es fan fotos amb Otegi", ha asseverat, abans d'afirmar que el PP defensa "la concòrdia".

"El 21-D cal recuperar el terreny perdut en 40 anys d'adoctrinament, de sectarisme", ha considerat el polític popular, que ha acusat els polítics independentistes de "supremacistes". Per tot plegat, ha demanat als catalans que es preguntin si "estan millor que fa cinc anys". També ha criticat Casado la "indefinició" del PSC en la política de pactes.

Casado ha demanat al president Puigdemont que deixi d'estar "ancorat en el passat", pel seu tuit sobre la commemoració de la figura de Franco al Valle de los Caídos. "Cal reivindicar allò positiu", ha afirmat, i ha demanat celebrar la Constitució. A més, ha defensat les mesures contra l'"adoctrinament" i la "utilització de menors" en protestes independentistes que conté la proposició no de llei que votarà demà el Congrés dels Diputats.

El PP es bolcarà en la campanya a Catalunya, amb visites de diversos ministres que donaran suport al candidat popular, Xavier Garcia Albiol, a qui les enquestes li atorguen una davallada important. Sobre això, Casado ha dit que "sempre a Catalunya les enquestes es queden curtes en relació als suports al PP", i ha desitjat que aquest cop es repeteixi aquesta tendència. El mateix president espanyol, Mariano Rajoy, hi viatjarà diverses vegades, tot i que Casado no ha volgut detallar quantes vegades ho farà, ni en quines dates ni llocs. Sí que ha donat pistes sobre el missatge, que passarà per treure pit de la mateixa convocatòria d'eleccions i de l'aplicació del 155 de la Constitució que va servir per intervenir l'autonomia.

El vicesecratari de comunicació popular ha asseverat després de la reunió de l'executiva del partit que la candidatura de Barcelona per acollir l'EMA és "la millor", però ha sigut "perjudicada pel Procés sobiranista".

Casado s'ha referit també a al manifestació que reclamava un finançament just al País Valencià, d'aquest cap de setmana, i ha criticat que siguin els partits que van votar a favor de l'actual model de finançament, al qual el PP es va oposar, els que liderin les mobilitzacions, en referència al PSOE i Podem, a qui ha equiparat amb Iniciativa. També ha carregat contra alguns grups sobiranistes valencians que es van sumar a la manifestació. A més ha ampliat les crítiques als socialistes balears que també han protestat per l'actual model de finançament. "Que deixin de buscar un model identitari de finançament suportats en el finançament", ha reblat.

Condemna dels tuits sobre Maza

Casado s'ha referit també a la mort sobtada del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, aquest dissabte, i ha afirmat que el PP dona suport a la condemna del ministre de l'Interior als comentaris sobre Maza a les xarxes socials. "No poden quedar impunes", ha afirmat el portaveu popular, que s'ha referit directament al tuit d'Arran: "No val tot". També ha criticat el PSOE, Podem i Cs que van votar a favor de la reprovació del fiscal al Congrés dels Diputats.

Concert basc

Casado també ha assegurat que el concert basc, que posa en dubte Ciutadans, que està "dinsd e la Constitució" i per tant "està en vigor". Per això ha considerat que rere la votació en contra del partit taronja hi ha "oportunisme": "És un model que ha funcionat i s'està fent en paral·lel a la reforma del model de finaçament".