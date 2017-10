El PP cega les sortides al Govern i tensa la corda amb el PSOE

El PP ha hagut de tirar molta llenya al foc per preparar el terreny del 155. En els mesos previs a l’activació del botó nuclear, el partit de Mariano Rajoy ha teixit una formidable i inèdita complicitat amb la majoria de mitjans de comunicació espanyols, inclòs El País, que en un altre temps va ser més pròxim al PSOE, que s’han dedicat a abonar una resposta coercitiva dura. I també ha donat ales al nacionalisme espanyol per justificar els atacs més contundents contra l’autonomia catalana. L’objectiu era aplanar el camí a la intervenció i també afegir pressió al PSOE perquè s’ubiqués al costat del govern espanyol. Ara, un cop activada la maquinària del 155, al partit comencen a veure que no hi ha marxa enrere. Per això tant el govern espanyol com diverses veus populars s’han desdit en els últims dies del missatge que enviaven la setmana passada, i que passava per assegurar que en cas que Puigdemont convoqués eleccions anticipades s’aturaria el mecanisme del 155.

Això, però, ha obert una esquerda amb el PSOE. Els socialistes, que de moment s’han carregat a l’esquena un 155 dur que els ha valgut tensionar el PSC i incomoditats internes, van començar ahir a marcar perfil propi i van desmarcar-se de la unitat que havien mostrat amb els populars les últimes setmanes. Diversos dirigents socialistes van deixar clar que en cas que el president de la Generalitat convoqués eleccions caldria aturar la intervenció de l’autonomia, una idea que ahir van refermar el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el d’Interior, José Ignacio Zoido. I fins i tot es plantegen despenjar-se del suport al 155 si el PP no els fa cas. La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, va dir que no només s’hauria d’aturar el 155 en cas de convocatòria electoral, sinó que a més no caldria fer marxa enrere de les lleis de transitorietat i del referèndum perquè ja estan suspeses pel Tribunal Constitucional.

Espurnes al Senat

El seu homòleg popular, Rafael Hernando, però, va ser dur en la resposta i va avisar la portaveu socialista que “no evitarà una neteja de tot el que [l’independentisme] ha fet aquest temps”. “Les responsabilitats civils i penals arribaran contra la gent que ha vulnerat els drets fins ara”, va afegir, abans d’instar Puigdemont a “demanar perdó a tot el poble català”, segons informa Mariona Ferrer. També al Senat van saltar les primeres espurnes entre els dos grups, i el PSOE va alinear-se amb Podem i els partits nacionalistes i independentistes que demanaven que el president de la Generalitat pogués comparèixer a la cambra alta espanyola dimecres si així ho desitjava.

L’estratègia del PP de retirar qualsevol mostra que pugui considerar-se una mà estesa a Puigdemont es va manifestar també en aquesta inflexibilitat per modificar l’agenda parlamentària al Senat. En definitiva, els populars van cegar qualsevol sortida al Govern que no passi per la DUI o acotar el cap, just en el moment que els sectors més moderats del PDECat van elevar l’ofensiva perquè Puigdemont convoqués eleccions. Repartint missatges que unes eleccions no aturarien la intervenció, el govern espanyol restava arguments als qui des del bloc sobiranista defensen els comicis, i, per tant, abocava a una DUI que justifiqués el càstig dur, en una mostra que tenen tota la intenció d’aplicar-lo. Amb això, d’una banda acontentava Ciutadans i, de l’altra, els que li demanen mà dura. Per compensar, van posar sobre la taula un debat de Puigdemont amb el govern espanyol, disfressat d’oferta.

El Congrés reprova Dastis i Zoido per l’acollida de refugiats

Les divergències entre el PP i el PSOE es van reflectir també durant el ple del Congrés d’ahir. La cambra baixa va reprovar el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, i el d’Interior, Juan Ignacio Zoido, per haver incomplert el compromís d’acollida de refugiats. Segons va denunciar la representant de la formació lila Ione Belarra, el govern espanyol ha acollit un 11% dels refugiats que va prometre fa dos anys. Tots els grups van avalar la iniciativa -tret del PP i el PNB-, que instava també l’executiu a destituir els ministres, cosa que no succeirà en no ser vinculant la proposta. El PP i el PSOE sí que van votar junts, amb Ciutadans, en una iniciativa dels populars en defensa dels cossos de seguretat de l’Estat. A més, el text també expressava el seu rebuig al “setge” a què “han sigut sotmesos” a Catalunya arran del referèndum de l’1-O.