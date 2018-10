El PP fa pinya amb Cospedal per les converses del seu marit amb Villarejo

Al PP li està tornant com un bumerang l'atac llançat contra el govern espanyol de Pedro Sánchez per les converses de l'excomissari José Manuel Villarejo amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, després que el portal Moncloa.com hagi publicat aquest dilluns una conversa de l'expolicia amb el marit de l'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en la qual l'avisava dels avenços en la investigació de la Gürtel.

Els conservadors, que havien aprofitat les filtracions per demanar la dimissió de la ministra i mirar d'acorralar-la al Congrés, han hagut de sortir ara en defensa de Cospedal, que va ser un dels principals suports del president del partit, Pablo Casado, en la batalla orgànica pel càrrec que el va enfrontar a Soraya Sáenz de Santamaría. En la conversa, López del Hierro afirma que truca en nom de Cospedal per obtenir informació sobre l'estat de les investigacions.

La vicesecretària de comunicació del partit, Marta Gómez, que s'ha estrenat aquest dilluns en el càrrec en una complicada roda de premsa centrada en l'assumpte, ha explicat que Cospedal ha enviat a la direcció del partit les explicacions, que després ha difós en un comunicat, en el qual explica que les converses amb Villarejo "no van canviar res del que va passar" i que els casos que es tracten estan judicialitzats de fa anys. "Al PP no s'ha obstruït cap cas", ha afirmat Gómez, que ha dit que al partit "no preocupen ni aquestes gravacions ni cap de les altres que hi pugui haver".

A més, Gómez ha encès el ventilador i ha dit que no és "gratuït" que la notícia s'hagi conegut a la vegada que la petició de presó que ha anunciat la fiscalia contra diversos càrrecs del PSOE andalús pel cas dels ERO.