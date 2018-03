El PP veu a tocar el sí del PNB als pressupostos

La concatenació de notícies que apuntaven ahir a la imminent celebració d’un debat d’investidura a Catalunya (primer ho van anunciar els portaveus d’ERC i el PDECat al Congrés, i després quedava el camí aplanat per a Jordi Turull amb l’anunci de renúncia de Jordi Sànchez) va fer respirar ahir Mariano Rajoy, que va esbossar el seu camí desitjat per sortir de l’actual bloqueig polític a Espanya i mantenir-se en el càrrec fins a esgotar la legislatura. Davant de la petició de Podem, amb una proposició no de llei, de posar data al debat de l’estat de la nació, el PP va respondre que el debat se celebrarà a finals de primavera, un cop aprovats els pressupostos, donant per fer que el PNB donarà el seu sí als comptes públics que s’ha negat a negociar -com a mínim amb llums i taquígrafs- mentre el 155 estigui en marxa a Catalunya.

El partit del president espanyol calcula que els comptes quedaran definitivament aprovats pel Congrés de Diputats a mitjans de juny, i després es faria el debat de l’estat de la nació a finals de mes, per encarar les municipals del 2019 amb millors perspectives, anul·lant l’auge de Ciutadans. En aquest debat, Rajoy aspira a transmetre un missatge clar d’estabilitat a l’oposició i allunyar els fantasmes d’un avançament electoral que havien aparegut en les últimes setmanes pel bloqueig català, que ha segrestat els temps de la política espanyola.

Tot i que el PNB continua negant que estigui negociant els pressupostos mentre l’autonomia catalana estigui intervinguda, ahir el PP va fer un gest cap als nacionalistes bascos permetent el desbloqueig de la reforma de la llei de secrets oficials que proposaven els jeltzale, i que portava mesos encallada a la mesa del Congrés gràcies a la majoria del PP i Cs. Els populars van evitar titllar el moviment de “picada d’ullet” als nacionalistes, però aquesta era una de les armes amb les quals comptaven per acostar posicions en la negociació dels comptes. El PP ja va confirmar dilluns que estava intensificant els contactes amb les formacions que van donar suport als pressupostos de l’any passat, entre les quals hi havia el PNB. L’argument definitiu amb el qual els populars compten obtenir el sí final dels nacionalistes bascos és el de les inversions plurianuals que hi havia incloses en el pacte de l’any passat, i que si no es fessin efectives posarien en risc infraestrucutres clau com la Y basca, que pretén connectar les tres capitals amb alta velocitat.

Turull, mal vist, però tolerat

Així, la candidatura de Jordi Turull, si es confirma, tindrà per al PP una doble lectura. D’una banda, en no tenir mesures cautelars imposades, sobre el paper, el diputat de JxCat tindria carta blanca per ser nomenat malgrat no complir amb els criteris que demanava Rajoy, que havia exigit un candidat “net” als independentistes, i fins i tot havia avalat una hipotètica candidatura d’Elsa Artadi. El portaveu del PP a la cambra baixa, Rafael Hernando, va carregar per aquest motiu contra Turull, però fonts del PP no amagaven la seva satisfacció per les perspectives que obriria una legislatura efectiva en la política espanyola.

I, de l’altra, Rajoy confia que el desbloqueig de la política catalana tregui de la paràlisi la seva situació al Congrés, i s’ha marcat l’inici de l’estiu com a punt d’inflexió.