El PPC reclama a Sánchez intervenir els Mossos per l'"assetjament" dels CDR

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha reclamat aquest dijous que una autoritat estatal coordini els Mossos d'Esquadra amb la resta de forces de seguretat espanyoles. Així, Fernández ha donat suport a la petició que el PP va fer al desembre al Senat perquè el govern espanyol intervingui la policia catalana aplicant la llei de seguretat nacional.

El popular ha reclamat que el govern espanyol "garanteixi" la llibertat i la seguretat de més de la meitat de la societat catalana "assetjada" pels CDR. De fet, ha criticat que aquests col·lectius de manifestants "estiguin liderats" pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el Govern, i ha afirmat que l'executiu català s'ha convertit en un "CDR suprem" i que en "dissenya les estratègies".

També ha lamentat que els CDR "vulnerin" els drets de la població i ha recordat episodis que ha qualificat d'"inacceptables". En concret, ha dit que els CDR "pressionen" jutges i fiscals, "amenacen" i "agredeixen" agents de les forces de seguretat, "ataquen" seus de partits i entitats constitucionalistes, "assalten" el Parlament, fa un ús "totalitari" de l'espai públic i "ocupen" les infraestructures bàsiques, de manera que "vulneren el dret a la mobilitat" de la població. "El dret a la manifestació ha de ser compatible amb la llibertat de moviment", ha sostingut.

D'altra banda, Fernández s'ha referit al fet que el sindicat policial USPAC hagi denunciat un accident que van patir dos mossos el 21-D per culpa d'una barricada de pneumàtics a les Borges Blanques. Així, ha anunciat que els pròxims dies presentaran una bateria de preguntes i iniciatives parlamentàries per analitzar la "permissivitat" dels Mossos amb els CDR i la suposada "ocultació" de casos "preocupants", com aquest accident denunciat pel sindicat policial. També exigiran la depuració de responsabilitats polítiques per "aquest tipus d'accions".

De les negociacions entre el PP, Cs i Vox a Andalusia, Fernández ha declinat valorar que el partit d'ultradreta condicioni l'acord a retirar l'impuls de les mesures contra la violència masclista. "Ja tinc prou problemes aquí per ficar-me en qüestions d'altres comunitats autònomes", ha justificat. "Els andalusos van votar el canvi i, per tant, el més normal és que el canvi acabi sent reeixit i tinguem un nou govern d'alternança política", ha apuntat.