PSC i comuns exigeixen a Aragonès que participi en el Consell de Política Fiscal i Financera

El PSC i Catalunya en Comú-Podem han carregat contra el Govern i, especialment, contra el conseller d'Economia, Pere Aragonès, perquè ha decidit no assistir al Consell de Política Fiscal i Financera. Els socialistes, de fet, demanaran la compareixença "urgent" al Parlament d'Aragonès perquè doni explicacions sobre aquesta decisió que va anunciar la setmana passada la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en roda de premsa.

Per la seva banda, la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, ha aconsellat al Govern que no deixi "cadires buides" en cap taula de diàleg amb el govern espanyol. Tot i prioritzar les negociacions bilaterals amb l'Estat, Alamany ha considerat que "siguin quins siguin els termes de la negociació", la Generalitat hi ha de ser, també al Consell de Política Fiscal i Financera. "Ara estem pitjor que quan sí que s'hi anava", ha assenyalat Alamany.