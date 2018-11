El PSC retreu a Cs, PP i CUP que no participin a la taula de diàleg i els recorda que "és un mandat parlamentari"

La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha retret aquest dimarts a Cs, PP i CUP que hagin declinat participar a la "taula de diàleg" convocada aquest divendres pel president de la Generalitat, Quim Torra. El mateix dia en què la formació taronja ha confirmat que tampoc participarà en aquesta cimera, Granados ha cridat els tres partits al "respecte" pel "mandat parlamentari" que ha fet possible la iniciativa, plantejada -precisament- pels socialistes. Granados ha destacat, en aquest sentit, que el seu grup espera que la cimera d'aquesta setmana sigui un "punt d'inflexió en la deriva de manca de diàleg polític dins de Catalunya".

Per contra el portaveu de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, ha recordat que la seva formació va demanar un ple en substitució a la taula del diàleg, que reunirà els líders dels grups parlamentaris. "Es prefereix fer el debat a porta tancada i s'esquiven els debats parlamentaris", ha asseverat. Carrizosa també ha aprofitat per criticar que Torra "s'amagués en l'últim ple darrere del vicepresident, Pere Aragonès", i rebutgés, per tant, "debatre amb la resta de grups parlamentaris".

"Queda evident que continuen executant la seva estratègia de substituir el Parlament per xiringuitos, fòrums i altres cimeres de diàleg que no donen oportunitat a d'altres forces d'intercanviar amb llum i taquígrafs la seva opinió del que passa a Catalunya", ha afegit. Amb tot, ha sentenciat que la taula de diàleg no "reuneix les garanties necessàries" per participar-hi.

Qui sí que formarà part de la cimera són els comuns. La portaveu de Catalunya en Comú Podem, Susanna Segovia, ha reclamat, però, que taula del diàleg inclogui també "entitats i associacions", ja que -ha argumentat- la solució política al Procés ha de passar també per la "societat civil organitzada" i el 80% de la població en contra de la repressió i a favor del dret a decidir.